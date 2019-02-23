Украинские студенты медицинских вузов весной сдадут международный экзамен

Новости Украины: Студенты 4 курса специальности "Медицина" 15 марта сдадут международный экзамен для проверки качества высшего образования.

Министерство образования Украины напомнило, что 15 марта студенты 4 курса специальности "Медицина" примут участие в международном мониторинговом исследовании качества высшего образования.

Как отмечает ведомство, главной целью экзамена является проверка уровня профессиональной компетентности по фундаментальным дисциплинам, а также умение применять теоретические знания на практике.

В Минздраве уверяют, что результаты экзамена никаким образом не повлияют на успеваемость студентов в текущем учебном году, а также не станут причиной для исключения студентов из университетов. Отмечается, что исследование будет проведено на базе заданий международного экзамена по основам медицины (IFOM - International Foundations of Medicine).

В ведомстве сообщили, что задания международного экзамена по основам медицины разработаны и проверены одним из самых авторитетных в мире аттестационных агентств - Национальным советом медицинских экзаменаторов США (NBME). В Украине экзамен будет администрировать Центр тестирования при МОЗ совместно с NBME.

Известно, что экзамен будет проходить на украинском языке в формате письменного теста. Он будет состоять из 160 заданий теста, на который студентам будет выделено 4 часа. Тестовые задания будут охватывать вопросы нормальной и патологической анатомии и физиологии, а также биохимии, гистологии, фармакологии и др.

По предварительной информации, результаты тестов будут известны до 17 мая 2019 года. Минздрав должен до этого времени получить от NBME отчеты с результатами, на основе которых будут разработаны рекомендации по совершенствованию учебных планов и образовательных программ.