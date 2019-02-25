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День Ангела Алексея: значение имени и поздравления

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День Ангела Алексея: значение имени и поздравления
09:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Имя Алексей в переводе с древнегреческого языка означает "защитник", "оберегающий".

В русском народе употреблялись и другие формы этого имени: Алексий, Лексей, Ляксей, Олексей, Олекса, Алекса, Алесь, Олесь, Лесь. Имя Алекса также является самостоятельным именем.

У имени Алексей существует редко употребляемая женская форма имени – Алексина, которая была заимствованна из французского языка. В современное время стало употребляться иное женское имя, образованное от имени Алексей – Алексия, в США становится популярным парное женское имя Алексис.

Алексей может похвастаться весьма развитой интуицией. Но в достижении своих желаний ему помогает не только она, но и свойственные Алексею активность и воля. Алексей умеет оценивать свои силы. Если он уверен в своем успехе, то будет идти до победного конца, а если благополучный исход представляется мужчине сомнительным, то, скорее всего, он откажется от своих попыток.

Покладистый характер Алексея помогает ему счастливо строить свою семейную жизнь. Творческие способности дают широкие перспективы, но Алексей очень брезглив и поэтому отказывается от многих удачных идей. Больше всего в своей жизни Алексей ценит своего отца, следом идут дети Алексея.

Особых увлечений у мужчины с именем Алексей нет. Его можно назвать человеком дела, если лень не взяла в нем верх. Он не лишен творческих способностей, которые могут помочь стать хорошим художником, актером, писателем. Профессии, связанные с точной наукой, также подходят Алексею.

Поздравления

Алексей, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

 

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

 

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

С днем ангела, Леха, тебя поздравляю,

Здоровья и радости в жизни желаю,

Еще я удачи хочу пожелать,

И не было времени чтоб унывать.

 

И чтоб новый день приносил вдохновенье,

Лишал тебя грусти, чтоб было везенье.

Хочу я удачи тебе пожелать,

Сомнений и горестей в жизни не знать.

День Ангела Дмитрия: значение имени и смс-поздравления

С Днем именин Вас, Алексей!

Вам в помощь будет счастье и удача,

И сердце станет чище и мудрей,

И разрешится трудная задача!

 

Желаю много ярких, нежных дней,

С любовью вместе Ваше сердце бьется!

Вокруг все станет сразу веселей,

Душа над скукой пусть всегда смеется!

Алексей — такое имя нежное,

Что хочется Алёшенькой назвать,

Лишь только светлое и нежное

Тебе нам хочется сказать!

 

И как же тут без поздравлений

Ведь праздник у тебя такой!

Сегодня день твой — день рождения

Сегодня ты у нас герой!

 

Желаем счастья и удачи,

Желаем веры и любви,

Здоровья же, а как иначе,

Пусть сбудутся твои мечты!

 

Все самое прекрасное и нежное,

Звучит пусть в адрес твой сейчас,

И хочется нам верить, что, наверное,

Ты никогда не позабудешь нас!

Ты защитник, Алексей,

Ты — опора в жизни сей.

От обиды ты спасешь,

Укротишь навет и ложь,

 

Не позволишь другу даже

Чью-то старость не уважить,

Чью-то радость умалить,

Груз на слабого взвалить.

 

В каждый день и в миг любой

Да пребудь Господь с тобой.

День Ангела Георгия: значение имени и смс-поздравления

Для всех защитник и опора,

Всегда надежный, основательный.

Отзывчивый, на помощь скорый,

Ну словом просто замечательный.

 

И в именины Алексею

Хочу от сердца пожелать,

Чтоб жизнь, как сказочная фея,

Дарила только благодать!

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