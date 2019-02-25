В Украине продолжается процесс формирования ПЦУ: количество приходов растет

Новости Украины: Названа самая активная область Украины по количеству переходов общин в ПЦУ.

Решение о переходе с "УПЦ Московского патриархата" в новообразованную Православную церковь Украины приняли уже более 400 приходов.

Соответствующая информация представлена в интерактивной карте навигации ТСН.uа. Лидером по активности переходов является Волынская область.

Там количество приходов, которые вышли из "УПЦ МП" уже почти достигла первой сотни, тогда как общее количество зарегистрированных общин этой церкви в регионе одно из крупнейших по Украине – более 600.

Также много приходов приняли решение перейти в ПЦУ в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской и Львовской областях. В частности, в Сокальском районе на Львовщине решение о переходе в ПЦУ приняли абсолютные все приходы бывшей УПЦ МП.