Приметы и обряды на 26 февраля – Мартынов день, (Степанов день)

Новости Украины: В православной церкви 26 февраля – день святого Мартына, которому молятся об усмирении блудных страстей, защите от искушений и плотских соблазнов.

Отмечают, что на Мартынов день становится заметно теплее, и в воздухе пахнет весной. Примечают погодные явления и стараются понять, чего ждать в самое ближайшее время, стоит ли пополнять запасы. Большинство примет 26 февраля имеет практическое значение: можно предсказать не только погоду, но также ход земледельческих работ, понять, какие необдуманные действий лучше не совершать.

В этот день свои именины отмечают Иван, Светлана, Ирина, Василий, Владимир, Гавриил, Зоя, Николай, Павел.

Принято было 26 февраля ночью делать заговор на звезды, чтобы уберечь себя и своих близких от сглаза и болезней. Кстати, с этой же целью молились Святой светлане (Фотинье). Принято было именно 26 февраля поминать умерших. Отправлялись на кладбища, посещали могилы или церковь, ставили свечки за упокой, подавали милостыню нищим.

Молодые супруги собирались 26 февраля на посиделки. Приходили парами и разговаривали о жизни, секретах ведения хозяйства и т.д. Было принято встречаться со своими старыми друзьями. Считалось, что в этот день нельзя ругаться и решать денежные вопросы (в том числе, планировать покупки).

Народные приметы

Снег долго не тает – весной жди холодов. Если же снег, наоборот, уже начинает подтаивать, то весна будет теплой

Если день на Мартына пасмурный, то весной тоже будет холодно

Хорошо видны 26 февраля солнечные лучи – дни будут ясными, но мороз продержится еще достаточно долго

Если аквариумные рыбки плавают в воде практически без движения – можно ожидать морозов. Кстати, эта примета популярна и сегодня

Звонко поют синицы 26 февраля – раннюю весну закликают

Хорошо, если в этот день удастся заняться уборкой в доме – это примета, которая ведет к счастью и удаче в делах

Если увидеть яркие звезды ночью 26 февраля, значит, умершие родственники смотрят на мир с небес. Нужно позвать их по имени, и тогда в трудную минуту они обязательно помогут преодолеть любые неприятности

Выдался морозный и сухой день – примета того, что летом будет очень жарко

26 февраля не следует вышивать, прясть и ткать – можно ослепнуть