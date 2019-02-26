День Ангела Артема: значение имени и поздравления

Происходит от греческого имени Артемий, появившемуся из имени богини Артемиды. В современности имя Артем стало самостоятельным именем, но также продолжает употребляться как уменьшительно-ласкательное обращение к Артемию.
В детстве Артем довольно спокойный мальчик, который предпочитает не навязывать свое общество другим. его уверенности в себе помогает ему находить себе компанию даже в незнакомых места и даже неплохо верховодит в ней. Артем очень общительный и дружелюбный мальчик, ему нравится дружить с ребятами более старшего возраста, нежели он сам. Предпочтение отдает подвижным играм. Всегда старается говорить правду, из-за чего может попасть в различные неприятные ситуации. Обычно Артем уважает авторитеты, но преклоняться перед ними не будет.
Артем настойчив в достижении цели, способен быстро схватывать информацию, но ему требуется время, чтобы обдумать ее, прокрутить в голове различные варианты, чтобы воспользоваться ею. "Зимний" обладатель этого имени может быть излишне эмоциональным, вспыльчивым, а вот "осенний" — натура философская, "осенний" Артем более серьезен и рассудителен.
Артем старается всегда идти своей дорогой, имеет свое мнение и готов его отстаивать. Такая жизненная позиция может вызвать как уважение, так и неприязнь со стороны людей. Многое в жизни Артема зависит от его окружения. Предпочитает работать над своими проектами, идеями, чем работать в чужих проектах. Он успешно проявит себя там, где мало лирики, но требуется анализ и логический склад ума.
Артем любит спорт. ему нравится плавание, велоспорт, бег. Часто он добивается неплохих результатов. Также Артем увлекается чтением, предпочитает гуманитарные дисциплины, такие как психология и медицина.
Артем – недлинное имя, состоящее из двух слогов. Красота – главная характеристика, которую у него выделяют. Почти всегда отмечают также мужественность (87%), силу (85%) и легкость (80%) звучания имени. Наиболее похожие по фоносемантическому профилю имена – Денис, Максим и Иван.
Поздравления
Артему счастья я желаю,
Тебя сегодня поздравляю,
Ты никогда не унывай,
И все обиды забывай,
Сегодня нужно веселиться –
Ведь празднику недолго длиться,
Пусть именины радуют,
Друзья дарами балуют!
Послал Бог Ангела хранить
Тебя, Артем, чтоб мог ты жить
Без бед, во славе и в труде,
Во всем быть нужным и везде.
В день христианских именин
Поздравить мы тебя хотим
И пожелать одних побед
В преодоленье разных бед!
Праздник Ангела Артема
У него справляем дома,
Потому что наш Артем
С многими людьми знаком!
Лишь не знается с врачами —
В этом убедились сами,
Ведь не знает именинник
Ни больниц, ни поликлиник.
А загадка, тайны в чем?
Это знает лишь Артем!
его имя означает —
Он врачей не привечает!
Ни на улице, ни дома
Не берет болезнь Артема!
Он всегда, как бык, здоров
И плюет на докторов!
Мы Артема поздравляем!
Счастья и любви желаем!
Быть здоровым, не болеть
И успех во всем иметь!
И последний тост готов:
"Пей за дружбу! Буть здоров!"
Пусть, Артем, хранит тебя судьба,
Ангел пусть тебя оберегает.
Имя ведь какое у тебя!
"Невредимый"! Имя не обманет!
Ты уравновешен, объективен,
И тебе любой по силам труд.
Будь здоров, подтянут и спортивен,
Пусть дела к успехам приведут
Ангел-хранитель, Артем, тебя сберегает,
Что только в жизни с тобой не бывает!
Ищешь ты всюду риск и опасность,
Вносишь в общение свободу и ясность.
Полон ты всяких полезных идей,
К себе привлекаешь вниманье людей,
Суровая воля, железная хватка
И отдаешься всему без остатка!