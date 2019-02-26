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День Ангела Артема: значение имени и поздравления

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День Ангела Артема: значение имени и поздравления
09:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Имя Артём в переводе с греческого языка означает "невредимый, безупречного здоровья".

Происходит от греческого имени Артемий, появившемуся из имени богини Артемиды. В современности имя Артем стало самостоятельным именем, но также продолжает употребляться как уменьшительно-ласкательное обращение к Артемию.

В детстве Артем довольно спокойный мальчик, который предпочитает не навязывать свое общество другим. его уверенности в себе помогает ему находить себе компанию даже в незнакомых места и даже неплохо верховодит в ней. Артем очень общительный и дружелюбный мальчик, ему нравится дружить с ребятами более старшего возраста, нежели он сам. Предпочтение отдает подвижным играм. Всегда старается говорить правду, из-за чего может попасть в различные неприятные ситуации. Обычно Артем уважает авторитеты, но преклоняться перед ними не будет.

Артем настойчив в достижении цели, способен быстро схватывать информацию, но ему требуется время, чтобы обдумать ее, прокрутить в голове различные варианты, чтобы воспользоваться ею. "Зимний" обладатель этого имени может быть излишне эмоциональным, вспыльчивым, а вот "осенний" — натура философская, "осенний" Артем более серьезен и рассудителен.

Артем старается всегда идти своей дорогой, имеет свое мнение и готов его отстаивать. Такая жизненная позиция может вызвать как уважение, так и неприязнь со стороны людей. Многое в жизни Артема зависит от его окружения. Предпочитает работать над своими проектами, идеями, чем работать в чужих проектах. Он успешно проявит себя там, где мало лирики, но требуется анализ и логический склад ума.

Артем любит спорт. ему нравится плавание, велоспорт, бег. Часто он добивается неплохих результатов. Также Артем увлекается чтением, предпочитает гуманитарные дисциплины, такие как психология и медицина.

Артем – недлинное имя, состоящее из двух слогов. Красота – главная характеристика, которую у него выделяют. Почти всегда отмечают также мужественность (87%), силу (85%) и легкость (80%) звучания имени. Наиболее похожие по фоносемантическому профилю имена – Денис, Максим и Иван.

День Ангела Алексея: значение имени и поздравления

Поздравления

Артему счастья я желаю,

Тебя сегодня поздравляю,

Ты никогда не унывай,

И все обиды забывай,

Сегодня нужно веселиться –

Ведь празднику недолго длиться,

Пусть именины радуют,

Друзья дарами балуют!

Послал Бог Ангела хранить

Тебя, Артем, чтоб мог ты жить

Без бед, во славе и в труде,

Во всем быть нужным и везде.

В день христианских именин

Поздравить мы тебя хотим

И пожелать одних побед

В преодоленье разных бед!

Праздник Ангела Артема

У него справляем дома,

Потому что наш Артем

С многими людьми знаком!

Лишь не знается с врачами —

В этом убедились сами,

Ведь не знает именинник

Ни больниц, ни поликлиник.

А загадка, тайны в чем?

Это знает лишь Артем!

его имя означает —

Он врачей не привечает!

Ни на улице, ни дома

Не берет болезнь Артема!

Он всегда, как бык, здоров

И плюет на докторов!

Мы Артема поздравляем!

Счастья и любви желаем!

Быть здоровым, не болеть

И успех во всем иметь!

И последний тост готов:

"Пей за дружбу! Буть здоров!"

Именины (День Ангела) Марии: значение имени и поздравления

Пусть, Артем, хранит тебя судьба,

Ангел пусть тебя оберегает.

Имя ведь какое у тебя!

"Невредимый"! Имя не обманет!

Ты уравновешен, объективен,

И тебе любой по силам труд.

Будь здоров, подтянут и спортивен,

Пусть дела к успехам приведут

Ангел-хранитель, Артем, тебя сберегает,

Что только в жизни с тобой не бывает!

Ищешь ты всюду риск и опасность,

Вносишь в общение свободу и ясность.

Полон ты всяких полезных идей,

К себе привлекаешь вниманье людей,

Суровая воля, железная хватка

И отдаешься всему без остатка!

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