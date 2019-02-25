В УГКЦ отреагировали на призыв Филарета не проводить службу в Софийском соборе

Новости Украины: Украинская Греко-Католическая Церковь сообщила, что решение о проведении богослужения в Софийском соборе 7 апреля 2019 года будет обсуждаться с главой ПЦУ.

Украинская Греко-Католическая Церковь на своей сайте опубликовала официальное заявление относительно проведения Украинской греко-католической церковью на Благовещение богослужения в Софийском соборе.

В УГКЦ заявили, что данный вопрос будет обсуждаться руководителями УГКЦ и Православной церкви Украины. Отмечается, что на сегодняшний день окончательного решения относительно формата проведения общиной УГКЦ богослужения в Софийском соборе 7 апреля 2019 года не принято.

Сообщается, что в своем послании по случаю столетия восстановления соборности украинского народа и его государства Блаженнейший Святослав напомнил, что УГКЦ является наследницей Киевской церкви.

Напомним, 18 февраля стало известно, что глава УГКЦ Блаженнейший Святослав объявил о проведении Божественной литургии в Софийском соборе в Киеве по случаю праздника Благовещения 7 апреля. Он отметил, что разрешение на это он получил от министра культуры Украины Евгения Нищука. Однако, в последствии, Минкульт распространил обращение, в котором заявил, что не давал УГКЦ разрешения на богослужение в Софийском соборе, но его быстро удалили с сайта ведомства.

Бывший предстоятель УПЦ КП Филарет, который теперь носит титул почетного патриарха ПЦУ призвал Блаженнейшего Святослава отказаться от проведения литургии, так как считает, что это "может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине". По его словам, этим могла бы воспользоваться страна-агрессор с целью провокации.