Великий пост 2019: история праздника и традиции

Новости Украины: Общая длительность Великого поста составляет 48 дней.

Начало Великого поста в 2019 году начнется в понедельник 11 марта, а завершится в субботу 27 апреля.

Начинает пост Четыредесятница (первые сорок дней), а заканчивает Страстная седьмица (последняя неделя перед Пасхой). Великий пост начинается за семь недель до Христова Воскрешения.

Те люди, которые хотят соблюдать Великий пост, должны изучить общие рекомендации, сохранить список запрещенных продуктов и блюд, а также выяснить, что можно употреблять каждый день.

Великий пост нужен каждому для того, чтобы очиститься от грехов и подготовить свою душу к светлому празднику. В течение всего поста человек должен отказываться от пищи, в память о сорокадневном посте Иисуса. В течение сорока дней христиане должны отказываться от развлечений и удовольствий, посвящая время самопознанию и молитвам.

История Великого поста

Церковь установила Великий пост в память о скитаниях по пустыне Иисуса Христа, который в течение 40 дней, несмотря на искушения, отказывал себе в еде. Время Великого Поста нужно для размышлений. Во время него христиане вспоминают, что Господь был предан своим ученикам и был распят на кресте. После оплакивания Богородицей Девой Иисуса Христа положили в гроб, но на третий день он воскрес из мертвых.

Первый день Великого поста называется Чистым понедельником, а вся первая неделя - Чистой седмицей. В древности на этой неделе ели грибы, квашения, соления и рыбу. Вторая неделя поста называлась Второй седмицей. На этой неделе девушки начинали вышивать жемчугом свою будущую подвенечную одежду.

Третяя и четвертая недели поста называются Крестопоклонными. В четверг пекли из постного теста "кресты" с изюмом посередине. Из-за того, что на кресте принял смерть Иисус Христос ради спасения людей, крест стал особо почитаемым. В древности кресты украшали жемчугом и носили на шелковых шнурках.

Пятая неделя поста называется Похвальной седмицей. Шестая неделя - Вербное воскресенье, а суббота в Вербное воскресенье Великого поста называется Лазаревой субботой. Назвали этот день в честь Лазаря - брата Марфы и Марии, которого воскресил из мертвых Иисус Христос.

Правила соблюдения Великого поста

Перед началом поста обязательно надо исповедаться и причаститься.

В течение 48 дней поста придерживайтесь полного отказа от пищи животного происхождения и мяса.

Во время поста надо помогать людям.

Не устраивайте шумные вечеринки.

Ограничьте свои вредные привычки. В Великий пост забудьте об употреблении спиртных напитков и откажитесь от курения.

Каждое воскресенье идите в церковь на литургии и ежедневно посвящайте время молитвам.

Сдерживайте себя в телесных утехах.

Не конфликтуйте и не ссорьтесь с коллегами, друзьями и близкими.

Не держите ни на кого злобу и не думайте о плохом.

Избавьтесь от зависти, но не врите. Будьте честными с собой и окружающими людьми.

Заканчивается пост в воскресенье, 28 апреля. В светлый праздник Христова Воскресения можно употреблять любые блюда и продукты, однако к привычному рациону надо возвращаться очень тщательно.

Привычные продукты в меню рекомендуется добавлять постепенно, небольшими порциями. Таким образом, вы убережете организм от переедания и сделаете пост полезным для физического здоровья и духовного развития.