Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков

В последующих два дня, 28 февраля -1 марта, сохранится облачная с прояснениями погода. 28 февраля без осадков, только в восточных, Сумской, Черниговской областях днем небольшой мокрый снег. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях 9-14° тепла, на остальной территории 4-9°, на востоке страны и на Сумщине 0-3° тепла.
Погода в городах Украины на 28 февраля:
1 марта ночью в северных, центральных и восточных областях, днем в восточной части небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. Температура в южных областях и на Закарпатье ночью 0-4° тепла, днем 4-9° тепла, на остальной территории в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.
Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, в западных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.
28 февраля - 1 марта в Киеве облачно с прояснениями. 28 февраля без осадков; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.
Практически в течение всего марта в Украине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.
"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал он. По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".