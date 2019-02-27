Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков

Новости Украины: Преимущественно на всей территории Украины завтра, 28 февраля, не ожидается осадков при достаточно пасмурной погоде.

В последующих два дня, 28 февраля -1 марта, сохранится облачная с прояснениями погода. 28 февраля без осадков, только в восточных, Сумской, Черниговской областях днем небольшой мокрый снег. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях 9-14° тепла, на остальной территории 4-9°, на востоке страны и на Сумщине 0-3° тепла.

Погода в городах Украины на 28 февраля:

Ужгород – облачно с прояснениями, ночью 0...-2, днем +10...+12

Львов – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +10...+12

Ивано-Франковск – облачно с прояснениями, ночью 0..+2, днем +9...+11

Тернополь – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +10...+12

Черновцы – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +10...+12

Хмельницкий – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +9...+11

Луцк – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +9...+11

Ровно – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +8...+10

Житомир – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +8...+11

Винница – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +10...+12

Одесса – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +10...+12

Николаев – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +6...+8

Херсон – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +3...+5

Симферополь – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +5...+7

Кропивницкий – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +6...+8

Черкассы – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +6...+8

Чернигов – снег, ночью -1...+1, днем +4...+6

Сумы – снег, ночью -1...-1, днем +4...+6

Полтава – снег, ночью 0...+2, днем +4...+6

Днепр – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +4...+6

Запорожье – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +2...+4

Донецк – снег, ночью 0...+2, днем 0...+2

Луганск – снег, ночью 0...+2, днем 0...+2

Харьков – снег, ночью 0...+2, днем 0...+2

Киев – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +6...+8

1 марта ночью в северных, центральных и восточных областях, днем в восточной части небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. Температура в южных областях и на Закарпатье ночью 0-4° тепла, днем 4-9° тепла, на остальной территории в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, в западных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

28 февраля - 1 марта в Киеве облачно с прояснениями. 28 февраля без осадков; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.

Практически в течение всего марта в Украине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.

"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал он. По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".