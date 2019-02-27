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Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков

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Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
08:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Преимущественно на всей территории Украины завтра, 28 февраля, не ожидается осадков при достаточно пасмурной погоде.

В последующих два дня, 28 февраля -1 марта, сохранится облачная с прояснениями погода. 28 февраля без осадков, только в восточных, Сумской, Черниговской областях днем небольшой мокрый снег. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях 9-14° тепла, на остальной территории 4-9°, на востоке страны и на Сумщине 0-3° тепла.

Погода в городах Украины на 28 февраля:

  • Ужгород – облачно с прояснениями, ночью 0...-2, днем +10...+12
  • Львов – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +10...+12
  • Ивано-Франковск – облачно с прояснениями, ночью  0..+2, днем +9...+11
  • Тернополь –  облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +10...+12
  • Черновцы – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +10...+12
  • Хмельницкий – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +9...+11
  • Луцк –  облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +9...+11
  • Ровно –  облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +8...+10
  • Житомир – облачно с прояснениями, ночью  0...+2, днем +8...+11
  • Винница – облачно с прояснениями, ночью  0...+2, днем +10...+12
  • Одесса – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +10...+12
  • Николаев – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +6...+8
  • Херсон – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +3...+5
  • Симферополь – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +5...+7
  • Кропивницкий – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +6...+8
  • Черкассы – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +6...+8
  • Чернигов – снег, ночью -1...+1, днем +4...+6
  • Сумы –  снег, ночью -1...-1, днем +4...+6
  • Полтава –  снег, ночью 0...+2, днем +4...+6
  • Днепр – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +4...+6
  • Запорожье – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +2...+4
  • Донецк –   снег, ночью 0...+2, днем 0...+2
  • Луганск – снег, ночью 0...+2, днем 0...+2
  • Харьков – снег, ночью 0...+2, днем 0...+2
  • Киев – облачно с прояснениями, ночью 0...+2, днем +6...+8

1 марта ночью в северных, центральных и восточных областях, днем в восточной части небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. Температура в южных областях и на Закарпатье ночью 0-4° тепла, днем 4-9° тепла, на остальной территории в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, в западных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

28 февраля - 1 марта в Киеве облачно с прояснениями. 28 февраля без осадков; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.

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Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.

Практически в течение всего марта в Украине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.

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"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал он. По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".

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