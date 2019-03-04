Приметы и обряды на 4 марта – День Архипа и Филимона

Новости Украины: Святые Архипп и Филимон, память которых отмечается в этот день, — апостолы от семидесяти, жившие в городе Колоссе.

День святого Филиппа в народе называли Филя Вешний. Считалось, что весна набирала все больше оборотов. Крестьяне 4 марта продолжали наблюдать за поведением зверей и птиц,приметами, что помогало предсказать погоду.

Старались совершать на Архипа как можно больше добрых дел. Например, угощали обездоленных. Женщинам полагалось 4 марта наготовить как можно больше всяческих блюд для того, чтобы весь год семья не страдала от голода. Главным был каравай, символизирующий солнце. Его разламывали на куски и раздавали знакомым, родственникам и просто путникам, проходившим мимо дома. Оставшиеся крошки присаливали и бросали через спину, чтобы осенью соль и хлеб в семью возвратились, а также получилось заготовить запасы на зиму.

Овсяный, пшеничный, ржаной сноп оставляли на всю ночь на горе, освещенной закатом солнца. Утром после рассвета отправлялись рассматривать их. Какой из снопов будет покрыт инеем, такой вид зерновых культур и уродится больше всего.

В закромах у крестьян с каждым днем оставалось все меньше и меньше припасов, а потому, существовала традиция 4 марта готовить много снеди, чтобы привлечь весну и как можно скорее приступить к посевным работам, успев пополнить запасы продовольствия до следующих холодов. Также в этот день полагалось занять продуктов у соседей или родственников. Этот процесс, по большей части, даже имел символическое значение: весна, глядя на пустые амбары, придет намного быстрее.

Традиции

Этот день получил свое название по имени апостолов Архиппа и Филимона. В этот день на Руси кормили нищих, привечали сирых и убогих, поскольку считалось, что чем больше сделать добрых дел, тем лучше. В крестьянских домах в этот день обязательно пекли каравай (в древности его называли черепенником), который посвящали солнцу, и обязательно угощали им соседей, родственников и друзей, оставляя по кусочку нищим. Только что вынутый из печи каравай клали на чистое белое полотенце и три раза высоко поднимали над головой, чтобы он оказался ближе к Богу. Хлеб обязательно надо было съесть, а оставшиеся крошки собрать и бросить за спину — тогда хлеба нового урожая хватит до весны. Нельзя было в ночь на 5 марта смотреть на звезды — худая примета заляжет на душу того, кто увидит падающую звезду. В народе маньяками называли не кровавых серийных убийц, а падающие звезды, именно про них говорили «маньяк полетел». Падение звезд считалось зловещим знамением, и чтобы ликвидировать опасность, надо было сразу сказать: «Аминь! Рассыпься!» Считалось, что тот, кто заболел в этот день, проболеет долго и, возможно, даже умрет. Проверить это можно было таким способом: под мышки больного клали по ломтю хлеба — если он к утру засохнет, то больной непременно погибнет.

Народные приметы

Если чайки пролетают над домом – ожидай теплой погоды Если в лесу увидеть зайца-беляка, то вскоре пойдет снег. А вот, заяц-русак предвещал скорое потепление

Солнечный день Архипа и Филимона – примета того, что год будет плодородным

Снежные сугробы вокруг – весна придет нескоро

Чем больше в это день хозяйка приготовит еды, тем богаче будет ее жизнь

Чем больше добрых дел на Федота – тем больше счастья будет

Если испечь в этот день каравай, съесть его, а крошки перебросить через спину, то весь год семья не будет ни в чем нуждаться

По примете 4 марта увидеть падающую звезду – к несчастью. Если это произошло, нужно произнести: «Аминь, аминь, рассыпься».

Заболеть – к долгой болезни, в результате которой возможен смертельный исход

На дорогах много ворон и галок – погода будет пасмурной

Если положить подмышку больному человеку кусок хлеба, и через несколько часов он засохнет – значит, этот человек скоро умрет

Красная луна на небе – погода будет теплой, но сырой Зайцы в лесу роют норы – будет снежная буря Картошка в подвале прорастает – скоро придет весна

Если в день Архипа и Филимона покормишь птиц – год будет урожайным.