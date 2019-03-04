Скачать
Понедельник, 04.03.2019
Порошенко: С 1998 года не получаю зарплату, а перечисляю на благотворительность
Порошенко: С 1998 года не получаю зарплату, а перечисляю на благотворительность
Евросоюз продлил санкции против Януковича
Евросоюз продлил санкции против Януковича
Бой Емельяненко отменен
Бой Емельяненко отменен
Поздравления с Масленицей 2019: красивые открытки с пожеланиями
Поздравления с Масленицей 2019: красивые открытки с пожеланиями

Депутаты предлагают запретить несовершеннолетним "энергетики"

Депутаты предлагают запретить несовершеннолетним "энергетики"
14:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: В Верховной Раде предлагают запретить употребление энергетических напитков несовершеннолетними.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно содействия здоровому образу жизни детей и подростков (№10117), которым предлагается запретить употребление энергетических напитков несовершеннолетними.

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Его авторами являются ряд депутатов от ”Блока Петра Порошенко”, ”Народного фронта”, ”Радикальной партии”, ”Самопомочи”, ”Батькивщины” и внефракционные.

Законопроектом в Законе Украины ”О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий” предлагается установить, что энергетический напиток - газированный или негазированный напиток (за исключением чая, кофе и напитков на основе кофейных и чайных экстрактов), содержащий кофеин из любого источника происхождения в количестве, превышающем 150 мг/л и/или другие компоненты, которые стимулируют центральную нервную систему, перечень которых и максимально допустимый уровень их концентрации в энергетических напитках, определяется центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Энергетические напитки, произведенные в Украине или импортированные в Украину до вступления в силу внесенных соответствующим законом изменений в уровни содержания кофеина натурального или синтетического происхождения, другие тонизирующие и биологически активные компоненты, находятся в обращении до их полной реализации в пределах срока годности для употребления.

Законопроектом определяется способ маркировки энергетических напитков, реализуемых в Украине.

На видимой стороне этикетки или контрэтикетки, или бутылки указываются предостережения относительно употребления энергетических напитков несовершеннолетними, беременными женщинами, женщинами, которые кормят грудью, лицами, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями эндокринной и центральной нервной системы, а также опасности употребления энергетических напитков в сочетании с алкоголем.

Разлив энергетических напитков осуществляется исключительно в предусмотренную действующими стандартами стеклянную тару, а также металлические банки из пищевого алюминия, полимерные бутылки марки ПЭТФ. Разлив энергетических напитков осуществляется в тару (посуду) емкостью не более 0,33 л.

Розничная продажа энергетических напитков, содержание этилового спирта в которых превышает 0,5% объемных единиц, запрещается.

Как сообщалось, в Украине не будут привлекать несовершеннолетних к уголовной ответственности при ряде условий.

Ранее сообщалось,  депутаты предложили новую редакцию законопроекта, который содержит ряд требований к предпринимателям, открывающим аптечные учреждения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Закон, Несовершеннолетние, Подростки, Энергетические напитки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надвигается шторм: синоптики обещают ветреную и дождливую погоду
02 "Холостяк-9": чего ждать от первого выпуска шоу
03 Масленица 2019: начало сырной недели
04 Смс поздравления с масленицей 2019 для подруги
05 На злобу дня: ТИК взорвал сеть клипом о выборах в Украине (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (25.02 - 03.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Порошенко уволил Гладковского и призвал расследовать публикацию о коррупции в армии
Порошенко уволил Гладковского
Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта
Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта
Масленица 2019: поздравления в прозе для близких, открытки
Масленица 2019: поздравления в прозе для близких, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь