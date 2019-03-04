Депутаты предлагают запретить несовершеннолетним "энергетики"

Новости Украины: В Верховной Раде предлагают запретить употребление энергетических напитков несовершеннолетними.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно содействия здоровому образу жизни детей и подростков (№10117), которым предлагается запретить употребление энергетических напитков несовершеннолетними.

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Его авторами являются ряд депутатов от ”Блока Петра Порошенко”, ”Народного фронта”, ”Радикальной партии”, ”Самопомочи”, ”Батькивщины” и внефракционные.

Законопроектом в Законе Украины ”О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий” предлагается установить, что энергетический напиток - газированный или негазированный напиток (за исключением чая, кофе и напитков на основе кофейных и чайных экстрактов), содержащий кофеин из любого источника происхождения в количестве, превышающем 150 мг/л и/или другие компоненты, которые стимулируют центральную нервную систему, перечень которых и максимально допустимый уровень их концентрации в энергетических напитках, определяется центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Энергетические напитки, произведенные в Украине или импортированные в Украину до вступления в силу внесенных соответствующим законом изменений в уровни содержания кофеина натурального или синтетического происхождения, другие тонизирующие и биологически активные компоненты, находятся в обращении до их полной реализации в пределах срока годности для употребления.

Законопроектом определяется способ маркировки энергетических напитков, реализуемых в Украине.

На видимой стороне этикетки или контрэтикетки, или бутылки указываются предостережения относительно употребления энергетических напитков несовершеннолетними, беременными женщинами, женщинами, которые кормят грудью, лицами, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями эндокринной и центральной нервной системы, а также опасности употребления энергетических напитков в сочетании с алкоголем.

Разлив энергетических напитков осуществляется исключительно в предусмотренную действующими стандартами стеклянную тару, а также металлические банки из пищевого алюминия, полимерные бутылки марки ПЭТФ. Разлив энергетических напитков осуществляется в тару (посуду) емкостью не более 0,33 л.

Розничная продажа энергетических напитков, содержание этилового спирта в которых превышает 0,5% объемных единиц, запрещается.

Как сообщалось, в Украине не будут привлекать несовершеннолетних к уголовной ответственности при ряде условий.

Ранее сообщалось, депутаты предложили новую редакцию законопроекта, который содержит ряд требований к предпринимателям, открывающим аптечные учреждения.