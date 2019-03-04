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Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта

Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта
14:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: По прогнозам синоптиков, в Украине 8 марта будет тепло и почти без дождей.

Предстоящий уик-энд в Украине будет теплым и практически без осадков, сообщили в отделе метеорологических прогнозов Укргидрометцентра в понедельник.

"Будет тепло. 8 марта, может, немного капнет, но вряд ли. 9-го в Украине местами небольшие дожди. Тепло сохраняется", - рассказали в Укргидрометцентре.

Согласно прогнозам, в середине недели будет немного прохладнее, затем вернется тепло - в пределах +8-13°С днем. Ночью также ожидается плюсовая температура +1-6°С.

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"Это ориентировочно на Киев, потому что на юге и западе будет еще теплее", - уточнили в отделе метеопрогнозов.

Поскольку Международный женский день, 8 марта, приходится в этом году на пятницу, то у украинцев будет три выходных.

Напомним, в понедельник, 4 марта, синоптики обещают на большей части территории Украины дождь, ночью и утром местами с мокрым снегом. 

В Украине, кроме южной части, дождь, ночью и утром местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с. Температура на Правобережье ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла, в западных областях до 15° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

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Погода, Синоптики, 8 марта, Погода 8 марта.
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