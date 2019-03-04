Тука о Донбассе: Где местная власть предала Украину, там произошли захваты

Новости Украины: Российским спецслужбам в 2014 году на Донбассе удалось захватить админздания только в тех местах, где местная власть предала Украину.

Бывший председатель Луганской военно-гражданской администрации, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что российским спецслужбам в 2014 году на Донбассе удалось захватить админздания только в тех местах, где местная власть предала Украину.

Как передает корреспондент, об этом Тука сообщил в эфире одного из украинских информационных телеканалов.

Он убежден, что украинская власть могла предотвратить захват российской агентурой административных зданий в городах на востоке Украины в 2014 году.

«Я хотел бы сказать, что ситуацию, связанную не только с захватом админзданий в Донецке, но и на территории Луганской и Донецкой областей в целом, я анализировал, еще будучи главой Луганской военно-гражданской администрации. Должен отметить - где местная власть предала Украину, там произошли захваты. Таких примеров очень много, в том числе на тех территориях, которые нам потом удалось освободить от этих «шпиков», - отметил он.

Заместитель главы МинТОТ отметил, что в Сватово в Луганской области местная власть с местными фермерами и охотниками взяли в руки оружие и не дали возможность реализовать российский сценарий.

«К сожалению, в других многих городах местные власти, в том числе вместе с представителями силовых структур, мгновенно надевали «колорадские ленты», выстроились в строй перед будущими «народными губернаторами/мэрами», - добавил он.

По словам Туки, после этого на полную мощность включилась российская пропаганда, и чувствовалась растерянность центральной власти и не было скоординированности ее действий.

«Со стороны РФ заходили не только отдельные люди - вроде Гиркина, заходили отряды спецслужб РФ, «казаков», людей подготовленных, которые знают, что такое боевые действия, с опытом ведения боев в Приднестровье, Чечне. Вся эта «мерзость» поперла на территорию нашего государства, а наша власть оказалась не готова к такому развитию событий», - рассказал он.

Кроме того, Тука отметил, что местные правоохранительные органы на Донбассе в основном формировались из жителей тех регионов, где происходили эти события.

«Огромный уровень измены был обусловлен именно этим», - подытожил чиновник.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц уверен, что не стоит ожидать на выборах на Донбассе более чем 30%.