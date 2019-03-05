ВККСУ в среду сформирует рейтинг кандидатов в антикоррсуд

Новости Украины: Рейтинг кандидатов в Высший антикоррупционный суд будет сформирован в среду.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) сформирует в среду, 6 марта, рейтинг кандидатов в Высший антикоррупционного суда из 78 кандидатов, которые успешно прошли все этапы конкурсных процедур.

Об этом заявил в понедельник председатель ВККСУ Сергей Козьяков в ходе своего выступления в штаб-квартире ОБСЕ в Вене во время информационного мероприятия, посвященного украинским реформам "Итоги ключевых реформ в Украине: децентрализация и судебная система", сообщает корреспондент Укринформа.

"В прошлую среду мы провели дискуссию, касающуюся финального рейтинга, и в эту среду будут окончательные решения", - сказал Козьяков, говоря о формировании рейтинга кандидатов в Высший антикоррупционный суд.

По его словам, этот рекомендательный рейтинг победителей будет подан в Высший совет правосудия, который будет принимать окончательное решение и которое будет передано Президенту Украины для дальнейших назначений.

Во время панели, посвященной реформе судебной системы в Украине, председатель ВККС вместе с главой Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине Экой Ткешелашвили, координатором проектов ОБСЕ в Украине Александром Водяниковым и руководителем группы поддержки Европейской Комиссии для Украины Катей Ленцинг проинформировали о процессе создания Высшего антикоррупционного суда в Украине.

Козьяков охарактеризовал основные этапы процесса формирования антикоррупционного суда в Украине и апелляционной палаты этого суда, а также подчеркнул беспрецедентную прозрачность и открытость конкурсных процедур. В частности, он сообщил, что за проведением экзамена наблюдали представители СМИ и общественности, велась онлайн-трансляция экзамена, специальных совместных заседаний, собеседований с членами ВККСУ, а все досье кандидатов опубликованы на официальном сайте Комиссии.

Председатель ВККСУ также рассказал о работе Комиссии с Общественным советом международных экспертов: "Это впервые, когда страна пригласила международных экспертов принять участие в процедурах при назначении на судейские должности".

Напомним, конкурс на 27 должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 12 должностей судей Апелляционной палаты этого суда начался 2 августа 2018 года и является частью судебной реформы, которая происходит в Украине.

По итогам сдачи экзамена к следующему этапу были допущены 113 кандидатов, в том числе 81 - в Высший антикоррупционный суд и 32 - в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. Благодаря работе Общественного совета международных экспертов из конкурса в Высший антикоррупционный суд выбыли 42 сомнительных кандидата, или почти 40%, из 113-ти, которые перед этим успешно прошли тестирование. Впрочем, еще семь кандидатов остались в конкурсе: им удалось убедить международных экспертов и квалифкомиссию судей в своей добропорядочности и профессионализме.

После собеседования с кандидатами по результатам изучения досье ВККС теперь должна передать список победителей Высшему совету правосудия, после чего ВСП подаст представление Президенту о назначении судей.

Президент Украины должен назначить судей не позднее 30 дней со дня получения представления Высшего совета правосудия и не имеет права отказать в назначении кому-то из кандидатов. До этого из конкурса еще могут исключить кандидатов с сомнительными политическими связями, поскольку их назначение может негативно повлиять на доверие к судебной власти. Такие полномочия имеют Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия.