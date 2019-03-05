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Корь в Украине: Минздрав фиксирует снижение заболеваемости

Корь в Украине: Минздрав фиксирует снижение заболеваемости
07:20 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Украине зафиксировали снижение уровня заболеваемости корью.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 9-й недели 2019 года корью заболели 2 524 человека – 1 230 взрослых и 1 312 детей, сообщает пресс-служба МЗ Украины.

Согласно сообщению, за отчетную неделю в Хмельницкой области вследствие кори умер младенец 25 дней от рождения.

В целом, по данным МЗ Украины, в текущем году умерло уже десять человек, среди которых трое детей. С начала вспышки корь забрала уже 31 жизнь.

"В период с 28 декабря 2018 года до 1 марта 2019 года корью в Украине заболело 26 544 человека - 11 797 взрослых и 14 747 детей. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 4 021 человек: 1 335 взрослых и 2 686 детей), Винницкой (2 339: 1 014 взрослых и 1 325 детей), Ровенской (2 299: 808 взрослых и 1491 ребенок), Хмельницкой ( 2 007: 1 073 взрослых и 934 ребенка) областях и г.Киев (2 310 человек: 1 293 взрослых и 1 017 детей)", - говорится в сообщении Минздрава.

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Напомним, корью в Украине со 2 по 8 февраля 2019 года заболели 3,142 тыс. чел., в том числе 1,472 тыс. взрослых, 1,670 тыс. детей.

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Вакцина, Минздрав, Корь, Вакцинация, Корь в Украине.
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