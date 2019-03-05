Субсидии наличными и индексация пенсий: сколько денег получат украинцы в марте

Новости Украины: 1 марта 2019 года украинские пенсионеры начали получать дополнительные деньги с индексации пенсий и монетизации субсидий.

В начале весны в Украине заработали сразу две реформы. Украинцы уже начали получать дополнительные деньги с индексации пенсий и монетизации субсидий.

Но расслабляться не стоит, ведь почти половину пенсии придется отдать за коммунальные услуги – если, например, насчитали примерно 1 500 тысячи субсидии.

У кого же минимальная пенсия, те получат от власти доплату – 2400 гривен, однако только один раз.

В формуле, по которой будут просматривать пенсии, будет учитываться стаж, уровень заработной платы, которую ранее получал человек, а также уровень средней зарплаты по стране.

Индексация будет проведена для более 10,2 миллиона пенсионеров

Например, пенсионер, у которого есть 35 лет стажа с зарплатой 4 000 гривен, вышел на пенсию до 2017 года. Индекс инфляции в 2019 году составляет 17%. 4000 х 1,174 х 0,35 = 1638 гривен. Следовательно, лицо получит именно такую доплату.

Если же этих средств не получили, нужно обратиться в управление социальной защиты населения или в пенсионный фонд.

Как будет происходить монетизация субсидий?

Пенсионеры получат начисленную субсидию вместе с пенсией – на свои пенсионные карты или наличными через почтовые отделения или курьером. Время получения – с 4 по 25 марта. Остальные украинцы с 12 марта будут получать первую субсидию денежным переводом через "Ощадбанк".

Что такое субсидия?

Это целевая и ранее безналичная помощь для семьи на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Центр в управлении труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления нужны: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.