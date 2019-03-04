Украинцам начали выплачивать субсидии наличными

Новости Бизнеса: Пенсионный фонд Украины в соответствии с утвержденным графиком начал финансирование пенсий и жилищных субсидий с 1 марта 2019 года.

В Украине с сегодняшнего дня, 4 марта, начинают выплачивать субсидии на коммуналку наличными.

Еще в прошлом месяце Кабмин принял решение, что помощь на коммуналку будут выдавать живыми деньгами, а потом люди сами будут платить за газ, тепло, воду и другие услуги.

По информации Минсоцполитики, первыми "живые" средства для оплаты коммунальных счетов за февраль получат пенсионеры, которые получают пенсию 4 марта. Тем, у кого есть пенсионная карточка, субсидия будет зачислена туда.

Тем, у кого нет, домой принесет почтальон. Не пенсионеры смогут получить свою монетизированную субсидию с 12 марта в любом отделении "Ощадбанка". Субсидии наличными начнут выдавать уже с сегодняшнего дня.

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Как сообщалось, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме. 7 февраля Кабинет министров Украины сократил до одного месяца максимальный период просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Кроме этого, утвержденное Кабмином постановление предусматривает, что с 1 мая 2019 года назначение жилищной субсидии домохозяйствам, получавшим такую субсидию в течение отопительного сезона 2018-2019 годов на основании их обращений до 31 декабря 2018 года, осуществляется только после подачи нового заявления (в котором обязательно указывается номер мобильного телефона заявителя) и декларации.