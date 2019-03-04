Скачать
Понедельник, 04.03.2019
Украинцам начали выплачивать субсидии наличными
Украинцам начали выплачивать субсидии наличными
Гданьск выбрал нового мэра вместо Павла Адамовича
Гданьск выбрал нового мэра вместо Павла Адамовича
Левченко завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате Европы
Левченко завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате Европы
Масленица 2019: вкусные рецепты блинов на Масленицу
Масленица 2019: вкусные рецепты блинов на Масленицу

Украинцам начали выплачивать субсидии наличными

Украинцам начали выплачивать субсидии наличными
10:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Пенсионный фонд Украины в соответствии с утвержденным графиком начал финансирование пенсий и жилищных субсидий с 1 марта 2019 года.

В Украине с сегодняшнего дня, 4 марта, начинают выплачивать субсидии на коммуналку наличными.

Еще в прошлом месяце Кабмин принял решение, что помощь на коммуналку будут выдавать живыми деньгами, а потом люди сами будут платить за газ, тепло, воду и другие услуги.

По информации Минсоцполитики, первыми "живые" средства для оплаты коммунальных счетов за февраль получат пенсионеры, которые получают пенсию 4 марта. Тем, у кого есть пенсионная карточка, субсидия будет зачислена туда.

Тем, у кого нет, домой принесет почтальон. Не пенсионеры смогут получить свою монетизированную субсидию с 12 марта в любом отделении "Ощадбанка". Субсидии наличными начнут выдавать уже с сегодняшнего дня.

www.pfu.gov.ua

Как сообщалось, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов.

Монетизированные субсидии: Рева рассказал, как будут определять сумму

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме. 7 февраля Кабинет министров Украины сократил до одного месяца максимальный период просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Кроме этого, утвержденное Кабмином постановление предусматривает, что с 1 мая 2019 года назначение жилищной субсидии домохозяйствам, получавшим такую субсидию в течение отопительного сезона 2018-2019 годов на основании их обращений до 31 декабря 2018 года, осуществляется только после подачи нового заявления (в котором обязательно указывается номер мобильного телефона заявителя) и декларации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЖКХ, Пенсионный фонд, Монетизация, Субсидии, Монетизация субсидий, Комкналка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смс поздравления с масленицей 2019 для подруги
02 "Холостяк-9": чего ждать от первого выпуска шоу
03 На злобу дня: ТИК взорвал сеть клипом о выборах в Украине (Видео)
04 Винник рассказал, сколько стоит право участия в Евровидении
05 Архиепископа Климента отпустили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Разрушительное торнадо в Алабаме: десятки погибших
Разрушительное торнадо в Алабаме: десятки погибших
На Донбассе ранен украинский военный
На Донбассе ранен украинский военный
Курс валют на 4 марта: евро дешевеет вслед за долларом
Курс валют на 4 марта: евро дешевеет вслед за долларом
Масленица 2019: поздравления в прозе для близких, открытки
Масленица 2019: поздравления в прозе для близких, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь