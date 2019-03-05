Скачать
Вторник, 05.03.2019
Скандал в ОПК: в Укроборонпроме заявили, что детали покупали по оптимальной цене
Скандал в ОПК: в Укроборонпроме заявили, что детали покупали по оптимальной цене
Запасы газа в украинских хранилищах сократились до 30%
Запасы газа в украинских хранилищах сократились до 30%
Больше не вместе?: Свитолина удалила Монфиса из Instagram
Больше не вместе?: Свитолина удалила Монфиса из Instagram
Масленица 2019: что можно и что нельзя делать в праздник
Масленица 2019: что можно и что нельзя делать в праздник

Трудовая миграция: Украина страдает от дефицита кадров

Трудовая миграция: Украина страдает от дефицита кадров
11:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Федерация работодателей Украины бьет тревогу из-за оттока профессиональных кадров.

Ситуация с высококвалифицированными кадрами в Украине очень ужасная из-за усиления трудовой миграции. Об этом в ходе проведения круглого стола на тему

"Сотрудничество бизнеса и учреждений профессионально-технического образования" OBOZREVATEL сообщил председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, отметив, что только за 2018 год из страны уехало более миллиона человек трудоспособного возраста.

"К сожалению наши квалифицированные, компетентные и разумные рабочие уезжают искать лучшей жизни в других странах, и мы видим в этом риск. Но, к счастью, у нас есть много молодых людей, умных, с большим желанием получить квалификацию. И сегодня мы ставим за цель через просветительские программы помочь молодым людям понять, что рабочая профессия – это престижно", – говорит Олейник.

В Госстате назвали среднюю зарплату в Украине

По его мнению, привлекать кадры в промышленность поможет дуальная система образования.

"Через дуальную систему образования мы хотим объединить теорию, которая преподается в ПТУ, и практику, которую получают мастера на производстве. Соответственно, имея не только теоретические, но и практические навыки, студенты остаются на предприятии и получают квалификацию быстрее, чем это сейчас", – пояснил глава ФРУ.

Олейник отмечает, что такая система уменьшит отток профессиональных кадров, и укрепит украинскую экономику.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Работа, Миграция, Работодатели, Трудовая миграция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди
02 Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"
03 Полторак принял нового посла Японии: что обсуждали стороны
04 Задержание Климента: МИД обратился к международному сообществу
05 Российский омбудсмен собралась в Киев на суд Вышинского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Субсидии наличными и индексация пенсий: сколько денег получат украинцы в марте
Субсидии и пенсии: сколько денег получат украинцы в марте
Трудовая миграция: Украина страдает от дефицита кадров
Трудовая миграция: Украина страдает от дефицита кадров
До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди
До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло
Ученые рассказали о втором случае исцеления от ВИЧ
Ученые рассказали о втором случае исцеления от ВИЧ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь