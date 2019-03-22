Появилось эффектное видео первых ударов мощного турецкого дрона

Закупленные в Турции боевые оперативно-тактические беспилотники Bayraktar TB2 20 марта успешно испытали в Украине. Дроны вооружены высокоточными авиабомбами. Видео первых ударов нового турецкого дрона опубликовали на YouTube-канале "Укроборонпрома". Отмечается, что эти летательные аппараты вооружены высокоточными авиабомбами MAM-L от турецкой компании Roketsan. Их и другие высокоточные боеприпасы закупили вместе с партией ударных беспилотников для украинского войска.