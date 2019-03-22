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Воскресенье, 24.03.2019

Появилось эффектное видео первых ударов мощного турецкого дрона

Закупленные в Турции боевые оперативно-тактические беспилотники Bayraktar TB2 20 марта успешно испытали в Украине. Дроны вооружены высокоточными авиабомбами. Видео первых ударов нового турецкого дрона опубликовали на YouTube-канале "Укроборонпрома". Отмечается, что эти летательные аппараты вооружены высокоточными авиабомбами MAM-L от турецкой компании Roketsan. Их и другие высокоточные боеприпасы закупили вместе с партией ударных беспилотников для украинского войска.
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Укроборонпром, Дрон, Байрактар, Bayraktar TB2 20.
07:41 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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