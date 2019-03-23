Строительство Мемориала Майдана откладывается на время следствия ГПУ

Новости Украины: Игорь Пошивайло: Строительство Мемориала Майдана откладывается в связи с расследованием Генпрокуратуры.

Строительство Мемориала Майдана откладывается из-за следственных действий Генпрокуратуры. А позиция некоторых родственников Героев Небесной Сотни и общественных организаций вообще ставит его под угрозу. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас строительство не продвигается вперед, поскольку ожидается завершение результатов следствия Генпрокуратурой. Мы письма от Генпрокуратуры с заверениями, что до 20 марта будут закончены следственные эксперименты на всей территории. Но сегодня снова этот срок передвинулся на месяц ", - сказал Пошивайло. В то же время он уточнил, что следственные эксперименты на местах гибели Героев Небесной Сотни продолжаются довольно активно.

"Возникновение забора на этой территории ускорило процесс, потому что за эти два месяца, когда там стоит забор, следственных экспериментов проведено больше, чем за все 5 лет. Осталось 7 следственных экспериментов. И мы надеемся, что уже скоро сможем начать строительство мемориала ", - отметил гендиректор музея. Впрочем, напомнил Пошивайло, недавно появилось новое препятствие, которое может стать реальной угрозой: 19 марта была обнародована позиция некоторых родственников Героев Небесной Сотни и общественных организаций по реконструкции аллеи Героев Небесной Сотни и сооружения там Мемориала.

"Они заявили, что строить Мемориал не нужно, им главное - сохранить улицу Институтскую. Для нас это очень странно и очень угрожающе, что сегодня, когда такая большая политическая турбулентность, возникают заявления, будто что-то происходит не в правовом поле, что-то разрушается ... Но мы говорим о создании Мемориала памяти Героям Небесной Сотни не только для узкого круга семей погибших, он посвящен тем ценностям, за которые отдали свои жизни Герои Небесной Сотни. Это современное пространство будет интегрировано в следующий важный элемент - в архитектуру Музея ", - подчеркнул он. Он отметил также, что нельзя оставлять улицу Институтскую в том виде, в котором она есть сегодня.

"Все мы видим, что происходит на той же аллее Героев Небесной Сотни - исчезают объекты, деревья, заштукатуриваются фасады, происходят стихийные парковки, возникают или активизируются развлекательные заведения, начиная от Октябрьского дворца, Музей медуз, вокруг возникают заведения общественного питания. Эта инфраструктура искажает и размывает память о событиях на Майдане. И в этой угрожающей ситуации нам очень важно создать мемориал в этом году ", - подчеркнул Пошивайло.

Он добавил, что некоторые предлагают вообще отменить результаты конкурса - хоть их и не очень поддерживает общество. Это некоторые украинские участники конкурса, которые даже не получили призовые места, но предлагают свои проекты. При этом он напомнил, что жюри, в котором были и представители семей Героев Небесной Сотни, признало победителем проект молодой украинской команды, которая учла основные замечания, составленные по результатам 13 разного уровня обсуждений, а также нескольких выставок.

"Мы должны учесть все риски и угрозы. Должны быть ответственными, у нас есть все предпосылки - юридические, правовые, законодательные - построить Мемориал в этом году с тем, чтобы память о Майдане была сохранена ", - призвал Пошивайло. В свою очередь известный историк, член экспертной группы по концепции Музея Майдана Виталий Нахманович подчеркнул, что речь идет о создании национального места памяти, к которому бы ходили люди.

"Чтобы создать национальное место памяти, необходимо сотрудничество различных групп общества. Если речь идет о Мемориал Майдана, то это, в частности, семьи погибших, но их компетенция ограничена, потому что они не могут определять все вопросы - исторические, архитектурные, финансовые и др. Для этого существуют историки, архитекторы, государство, которое должно координировать эту работу ", - сказал он. Нахманович отметил также, что вопросом зрелого, здорового общества является то, может ли меньшинство согласиться на решение большинства и признать, что Мемориал соответствует общим целям.

"Люди, которые погибли во время Майдана, похоронены на кладбище, а не на улице Институтской. Это - не Быковня и не Бабий Яр, не место захоронения, с которым надо вести себя совершенно по-другому. Здесь есть символическое место памяти. Сюда должны приходить не только родственники или участники этих событий, а прежде всего молодые украинцы, которые смогут там увидеть то, что их связывает с этими событиями, как часть украинского общества, украинской нации ", - подчеркнул историк. Он убежден, что в этом смысле члены семей должны быть только одной из сторон принятия решений - "потому что все общество создает свою собственную память".