Скачать
Понедельник, 25.03.2019
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
Президент: Стоимость аренды сельскохозяйственных земель можно увеличить в пять раз
Президент: Стоимость аренды земли можно увеличить в пять раз
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта

День ангела Григория: значение имени и поздравления

Смотрите фото (5)
День ангела Григория: значение имени и поздравления
08:49 Сегодня Телеграф Фото: picjumbo.com/

Новости Украины: Имя для мальчика означает "бодрый", "бдительный", "страж". Это влияет на характер и судьбу Григория.

Имя Григорий греческого происхождения. В переводе слово "григорео" означает "бдить, бодрствовать", также его переводят как прилагательное "бодрствующий", "не спящий". Григорий – одно из немногих христианских имен, появившихся в эпоху становления христианства; имя метафорически сопоставлялось с личными качествами идеального христианина.

В детстве Григорий очень живой и непоседливый мальчик. Он очень старается быть хорошим, драться не любит, но за себя обязательно постоит. Повзрослев, он старается быть ровным с окружающими, вежлив со всеми.

Григорий очень чувствителен, даже резкое слово или недоброжелательность собеседника могут его уязвить. Он всегда думает о том, чтобы не обидеть никого даже словом. Гриша уделяет много внимания своей одежде и внешнему виду. Он зависим от мнения окружающих, ему хочется нравиться всем.

Способности Григория могут проявиться в области техники – ему нравятся прикладные науки. Он очень любит читать и развит всесторонне. Благодаря этим знаниям он может быть профессионалом в любой профессии. Но Григорий не карьерист и не ему не хватает чуточку честолюбия, чтобы быть успешным по-крупному.

Григорий верен той женщине, которую выберет себе спутницей жизни. К ней у него не будет особых требований. Он ценит домашний уют и любит вкусно и разнообразно покушать.

Поздравления

Ты, как истинный мужчина,

Галантный и обходительный.

Григорий, в день твоих именин

Прими от женщин подарок удивительный.

Креативный, стильный, яркий,

Интересный и задорный,

Победитель - в смелых спорах...

Ты удивителен, Григорий!

Именины (День Ангела) Георгия: значение имени и поздравления

С Днем ангела, Гриша, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Во всем Григорий наш мужчина,

И это веская причина,

Чтоб с именинами поздравить

И радость Гришеньке доставить.

Григорий — значит "бодрость духа".

О нашем — это слишком сухо.

Григорий наш — как ураган:

Идей — фонтан, страстей вулкан!

Тебя, Григорий, нежно любим

И в именины не забудем

Поздравить, счастья пожелать,

Чтоб мог и дальше ты блистать!

Григорию любви и счастья

В день ангела хочу желать,

Любви огромной, настоящей –

И никогда не унывать.

Не знать проблем и улыбаться,

Чтоб в жизни не было забот,

И никогда не волноваться –

Пускай во всем тебе везет.

Именины (День Ангела) Анастасии: значение имени и поздравления

Позвольте, Григорий, вам сказать:

Вы заслужили уваженье

Упорством цели достигать,

И не терять души веселья.

Пусть также будет остр ум,

Пускай идут успехи в ногу,

И не тревожит ваших чувств

Печаль, тоска или тревога.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Праздник, Поздравления, Картинки, Март, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Проза, 25 марта, Праздники в марте, Праздник 25 марта, День Григория 2019, Поздравления с днем Григория.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 марта – День Феофана, Григория Двоеслова
02 Прогноз погоды на ближайшие дни: небольшие дожди и до 12° тепла
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.03 - 31.03)
04 На станцию "Академик Вернадский" доставят копию Томоса
05 ВСУ получили более 50 автомобилей от ВС Канады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
Евросоюз завершил подготовку к &quot;жесткому&quot; Brexit без соглашения
Евросоюз завершил подготовку к "жесткому" Brexit без соглашения
В Украине снова начали расти показатели заболеваемости корью
Корь в Украине: за неделю умерли 4 человека
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.03 - 24.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь