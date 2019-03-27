На восстановление Донбасса увеличили финансирование

Новости Украины: Во время заседания Кабинета министров было принято решение об увеличении финансирования на восстановление Донбасса.

Программу по восстановлению и развитию мира на территории восточных регионов страны усилили дополнительным финансированием. Бюджет проекта получил дополнительных 5,5 миллиарда гривен и возрос до более 10 млрд грн.

Большая часть денег будет выделено из государственной казны, треть от все суммы возьмут из местных бюджетов, остаток - за счет других источников. Следует отметить, что Канада и Швеция также поддержали Украину в вопросе о восстановлении восточной части страны, выделив 2 миллиарда долларов.

Постановление приняли сегодня во время заседания. Документ был разработан с целью улучшения уровня жизни населения, пребывающего на временно оккупированных территориях и стимулирования социально-экономического развития территориальных общин.