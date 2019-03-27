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Стало известно количество украинских избирателей за границей

Стало известно количество украинских избирателей за границей
16:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Более 410 тыс. украинцев смогут проголосовать за границей на выборах президента.

Более 410 тыс. граждан Украины смогут проголосовать за границей на президентских выборах, сообщил директор департамента консульской службы Украины Сергей Погорельцев.

"Общее число избирателей за границей сейчас составляет более 410 тыс. человек", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

С.Погорельцев уточнил, что около 3 тыс. украинцев подали заявление на то, чтобы быть включенными в реестр избирателей, а также около 22 тыс. граждан подали документы для постановки на консульский учет.

По его словам, на президентских выборах 2014 года списки избирателей были включены 49418 лиц, проживающих в России, из которых проголосовали только более 1100.

Говоря о тех участках, где ожидается большое количество украинцев в день голосования, С.Погорельцев отметил: "В Варшаве прогнозировано будет большое количество, как и в Польше в целом, в Чехии также, в Испании также будет высокой, но не такой, как в Италии или Польше".

Ранее сообщалось, около 316 тыс. граждан Украины сменили место голосования на президентских выборах, преимущественно это жители Донецкой и Луганской областей.

Напомним, для влияния на выборы Президента Украины спецслужбы РФ разрабатывают схему голосования жителей оккупированного Крыма за "нужных кандидатов".

К слову, украинские военнослужащие, которые в день выборов президента Украины будут находиться на территории проведения операции Объединенных сил, смогут проголосовать в оборудованных палатках, то есть в специальных избирательных участках.

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Голосование, Голосование за границей, Сергей Погорельцев, Выборы 2019.
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