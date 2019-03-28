До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет

Новости Украины: Уже с 29 марта в Украине начнет теплеть, а 30-го и 31 марта ожидается солнечная и теплая погода.

С пятницы, 29 марта, в Украине ожидается потепление.

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге. По ее словам, завтра осадки в Украине маловероятны. В субботу и воскресенье, 30 и 31 марта, ожидается максимально +10...+18 градусов.

На следующей неделе из-за влияния атмосферных фронтов в Украине ожидается дождь, от небольшого до умеренного. 1 апреля в западных областях Украины похолодает на 2-5 градусов, а 2 апреля температура снизится в большинстве регионов, ожидается +5...+11 градусов.

Однако 3 апреля столбики термометров снова начнут подниматься - максимальная температура воздуха 3-4 апреля составит +9...+15 градусов.

Погода в Киеве 29 марта будет холодной, ночью 0-2 градуса тепла, днем +6...+8 градусов. 30-31 марта в столице будет сухо, солнечно и +12...+15 градусов.

С понедельника, 1 апреля, в столице влажная дождливая погода будет чередоваться с прояснениями. 2 апреля в Киеве похолодает до +8 градусов, а 3-4 апреля температура воздуха вновь повысится до +10...+14 градусов.

Напомним, в ближайшие сутки, 28 марта, над Украиной продолжит господствовать холодная и в основном влажная воздушная масса, ожидается рост атмосферного давления, днем – ослабление, в большинстве областей - прекращение осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях небольшой мокрый снег, днем с дождем, ночью, утром в большинстве областей Левобережья умеренный мокрый снег; на остальной территории без осадков. На дорогах северо-западной части ночью, утром местами гололедица. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с.