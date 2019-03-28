Герои Украины получат материальное вознаграждение

Новости Украины: Глава страны подписал соответствующий документ, согласно которому герои Украины получат разовую выплату в 50-кратном размере от прожиточного минимума.

Указ "О одноразовом денежном вознаграждении лица, присвоенным звание Героя Украины за совершение значительного геройского поступка" был подписан Президентом, о чем стало известно из публикации на сайте Порошенка.

Согласно документу, те, кому присвоено звание Героя Украины, кроме материального вознаграждения получат орден "Золотая звезда". Денежную часть начнут выплачивать с 1 января 2019 года. Также не будет иметь значения, когда было получено звание. Если же его вручили посмертно, денежное вознаграждение и орден передадут семье погибшего героя.

Указ предполагает включение отдельного пункта в бюджете-2020 на выделение средств для реализации задуманного. Кабинет Министров в свою очередь обязан разработать порядок выплат вознаграждения.