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Герои Украины получат материальное вознаграждение

Герои Украины получат материальное вознаграждение
14:41 Сегодня Телеграф vnews.agency

Новости Украины: Глава страны подписал соответствующий документ, согласно которому герои Украины получат разовую выплату в 50-кратном размере от прожиточного минимума.

Указ "О одноразовом денежном вознаграждении лица, присвоенным звание Героя Украины за совершение значительного геройского поступка" был подписан Президентом, о чем стало известно из публикации на сайте Порошенка.

Согласно документу, те, кому присвоено звание Героя Украины, кроме материального вознаграждения получат орден "Золотая звезда". Денежную часть начнут выплачивать с 1 января 2019 года. Также не будет иметь значения, когда было получено звание. Если же его вручили посмертно, денежное вознаграждение и орден передадут семье погибшего героя.

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Указ предполагает включение отдельного пункта в бюджете-2020 на выделение средств для реализации задуманного. Кабинет Министров в свою очередь обязан разработать порядок выплат вознаграждения.

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Орден, Президент, Указ, Звезда, Вознаграждение, Герой, Выплата.
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