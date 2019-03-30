Военный лицей имени Богуна в Киеве впервые будет набирать на учебу девушек

Новости Украины: Генерал-майор Игорь Гордийчук рассказал, как будет проходить первый набор девушек на учебу в военный лицей имени Ивана Богуна в Киеве.

Начальник лицея, генерал-майор Игорь Гордийчук объявил о наборе со следующего учебного года набор девушек в военный лицей им. Ивана Богуна в Киеве. Отмечается, что это будет первый набор девушек в военный лицей.

В планах лицея по словам генерал-майора пока набрать от 10 до 30 девушек. Сообщается, что набирать будут девушек, окончивших 7-ой или 9-й классы общеобразовательных школ.

Планируется, что 8-9 класс будут учиться в помещениях лицея в городе Боярка под Киевом, а 10-11 - в Киеве на территории главного корпуса лицея.

По словам Гордийчука, в здании, где будут проживать будущие лицеистки сейчас идет ремонт. В частности, девушки будут проживать в отдельных блоках, где будут казармы, в которых они будут спать, а также санузлы с умывальниками, душевыми кабинами и туалетами.

Вопрос касательно процесса обучения, будут ли парни и девушки учиться в раздельных классах, будет решаться после того, как пройдет набор. Запланировано, что если удастся набрать 30 лицеисток, то для них создадут отдельный класс, если же их будет меньше, то девушек распределят в классы с парнями - лицеистами.

Отмечается, что для вступления в лицей после седьмого или девятого класса нужно будет сдать нормативы по физической подготовке, а также английский язык, украинский язык, математику, пройти медицинский осмотр и психологический отбор.

Также Гордийчук заявил, что будущих лицеисток проверят с помощью психологических тестов. Он отмечает, что есть много детей, которых привозят опекуны, а дети учиться не хотят. В связи с этим, в лицее введены три профилактические операции: "стоп-коррупция", "стоп-мажор" и "стоп-кукушка". Последний случай - это когда опекуны приводят детей без их желания, когда не могут с ними справиться. В таких случаях нередко оказывается, что ребенок курит или злоупотребляет алкоголем. Поэтому, для этого и было принято решение проводить психологические тесты.

Отмечается, что вне конкурса могут поступать в лицей как юноши, так и девушки - дети погибших военных, для них предусмотрено собеседование, но все равно психологический тест является обязательным. Вступительная кампания в лицей начнется 3 июня для выпускников седьмых классов и 16 июня - для выпускников девятых классов.