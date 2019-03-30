Скачать
Суббота, 30.03.2019
Полторак: Ситуация на границе с РФ сложная, но ВСУ готовы защитить Украину
Полторак: Ситуация на границе с РФ сложная, но ВСУ готовы защитить Украину
В Украине на третьего и каждого последующего ребенка будут платить 1700 гривен
Многодетным семьям в Украине будут доплачивать
Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
Благовещение 2019 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике
Благовещение 2019 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике

Военный лицей имени Богуна в Киеве впервые будет набирать на учебу девушек

Военный лицей имени Богуна в Киеве впервые будет набирать на учебу девушек
15:15 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Генерал-майор Игорь Гордийчук рассказал, как будет проходить первый набор девушек на учебу в военный лицей имени Ивана Богуна в Киеве.

Начальник лицея, генерал-майор Игорь Гордийчук объявил о наборе со следующего учебного года набор девушек в военный лицей им. Ивана Богуна в Киеве. Отмечается, что это будет первый набор девушек в военный лицей.

В планах лицея по словам генерал-майора пока набрать от 10 до 30 девушек. Сообщается, что набирать будут девушек, окончивших 7-ой или 9-й классы общеобразовательных школ.

Планируется, что 8-9 класс будут учиться в помещениях лицея в городе Боярка под Киевом, а 10-11 - в Киеве на территории главного корпуса лицея.

По словам Гордийчука, в здании, где будут проживать будущие лицеистки сейчас идет ремонт. В частности, девушки будут проживать в отдельных блоках, где будут казармы, в которых они будут спать, а также санузлы с умывальниками, душевыми кабинами и туалетами. 

Вопрос касательно процесса обучения, будут ли парни и девушки учиться в раздельных классах, будет решаться после того, как пройдет набор. Запланировано, что если удастся набрать 30 лицеисток, то для них создадут отдельный класс, если же их будет меньше, то девушек распределят в классы с парнями - лицеистами.

Отмечается, что для вступления в лицей после седьмого или девятого класса нужно будет сдать нормативы по физической подготовке, а также английский язык, украинский язык, математику, пройти медицинский осмотр и психологический отбор.

Также Гордийчук заявил, что будущих лицеисток проверят с помощью психологических тестов. Он отмечает, что есть много детей, которых привозят опекуны, а дети учиться не хотят. В связи с этим, в лицее введены три профилактические операции: "стоп-коррупция", "стоп-мажор" и "стоп-кукушка".  Последний случай - это когда опекуны приводят детей без их желания, когда не могут с ними справиться. В таких случаях нередко оказывается, что ребенок курит или злоупотребляет алкоголем. Поэтому, для этого и было принято решение проводить психологические тесты.

В Киеве демонтировали памятник Суворову возле лицея имени Богуна

Отмечается, что вне конкурса могут поступать в лицей как юноши, так и девушки - дети погибших военных, для них предусмотрено собеседование, но все равно психологический тест является обязательным. Вступительная кампания в лицей начнется 3 июня для выпускников седьмых классов и 16 июня - для выпускников девятых классов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Правила, Учебный год, Учеба, Требования, Военный лицей им. Богуна, Набор девушек.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 30 марта 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 30 марта - Теплый Алексей
03 Родительская суббота 30 марта: что категорически запрещено делать в этот день
04 В Украину пришло потепление: солнечно и сухо, днем до +14°
05 Вы будете в шоке: Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина переходит на летнее время: что изменится
Украина переходит на летнее время: что изменится
В Украине наступил &quot;день тишины&quot; перед выборами Президента Украины
В Украине наступил "день тишины"
В Украину пришло потепление: солнечно и сухо, днем до +14°
В Украину пришло потепление: солнечно и сухо, днем до +14°
Известно, почему принц Уильям и Кейт Миддлтон не позволяют себе вольностей
Известно, почему принц Уильям и Кейт Миддлтон не позволяют себе вольностей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь