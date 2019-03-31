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Дожди и "летнее тепло": синоптики спрогнозировали, какой будет погода в апреле

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Дожди и "летнее тепло": синоптики спрогнозировали, какой будет погода в апреле
08:44 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В день выборов, 31 марта, погода порадует украинцев солнечной погодой, дневная температура поднимется местами до +18°.

В Украине в воскресенье, 31 марта, ожидается сухая и солнечная погода с дневной температурой 12-17 градусов тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"31 марта без осадков. Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер западный, на юге страны северо-восточный, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17°.

 

Прогноз погоды на воскресенье, 31 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – + 16 ... + 18
  • Львов – + 15 ... + 17
  • Ивано–Франковск – + 15 ... + 17
  • Тернополь – + 15 ... + 17
  • Черновцы – + 15 ... + 17
  • Хмельницкий – + 15 ... + 17
  • Луцк – + 15 ... + 17
  • Ровно – + 15 ... + 17
  • Житомир – + 15 ... + 17
  • Винница – + 14 ... + 16
  • Одесса – + 15 ... + 17
  • Николаев – + 14 ... + 16
  • Херсон – + 13 ... + 15
  • Симферополь – + 13 ... + 15
  • Кропивницкий – + 15 ... + 17
  • Черкассы – + 14 ... + 16
  • Чернигов – + 14 ... + 16
  • Суммы – + 14 ... + 16
  • Полтава – + 14 ... + 16
  • Днепр – + 14 ... + 16
  • Запорожье – + 13 ... + 15
  • Донецк – + 13 ... + 15
  • Луганск – + 13 ... + 15
  • Харьков – + 14 ... + 16
  • Киев – + 15 ... + 17

В течение 1-2 апреля осадки в Украине также не ожидаются. Только 2 апреля в восточных областях, в Крыму и Приазовье возможен небольшой дождь. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

 

Погода 1 апреля

Температура 1 апреля ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, в южной части и восточных областях 15-20°; 2 апреля ночью около 0°, на юге и востоке до 5° тепла, днем 4-9°, на юге и Закарпатье местами 13-15°.

В дальнейшие два дня, 3-4 апреля, в Украине, по данным синоптиков, без существенных осадков, только в восточных, Днепропетровской областях и Приазовье дождь с мокрым снегом. Температура ночью от 5° мороза до 1° тепла, днем 5-11° тепла, на Закарпатье до 14°.

Погода 2 апреля

Синоптики спрогнозировали погоду на апрель

Какая погода ждет нас в апреле 2019 года? Долгосрочные прогнозы указывают, что погода будет теплой, но дождливой. Об этом сообщает "Метеопрог".

Первая неделя месяца будет облачной с прояснениями. Прогнозируются осадки в виде дождя. Но непродолжительные. В течение дня на термометрах мы увидим до +14 градусов по Цельсию. Ночью столбики ртути будут опускаться до +3…+4ºС.

Вторая неделя апреля начнется дождями. Погода также будет облачной. Ожидается незначительное потепление. Дневная температура воздуха составит +14…+16ºС, ночью по Украине от +4 до +6ºС.

Третья неделя побалует нас "летними" деньками. Мы сможем наслаждаться теплом до +20…+22 ºС, в южных областях до +25 градусов Цельсия. Ночью минимально +5ºС. Но не исключены дожди, местами ливни.

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Приятная и комфортная погода ознаменует и конец месяца. Синоптики предостерегают, что, несмотря на тепло возрастет вероятность первых весенних бурь с молниями и сильными порывами ветра.

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Дожди, Тепло, Дневная температура, Прогноз погоды в Украине на 31 марта, Прогноз погоды на апрель, Прогноз погоды на 1 апреля.
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