Дожди и "летнее тепло": синоптики спрогнозировали, какой будет погода в апреле

В Украине в воскресенье, 31 марта, ожидается сухая и солнечная погода с дневной температурой 12-17 градусов тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"31 марта без осадков. Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер западный, на юге страны северо-восточный, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.
Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17°.
Прогноз погоды на воскресенье, 31 марта, в городах Украины:
В течение 1-2 апреля осадки в Украине также не ожидаются. Только 2 апреля в восточных областях, в Крыму и Приазовье возможен небольшой дождь. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.
Погода 1 апреля
Температура 1 апреля ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, в южной части и восточных областях 15-20°; 2 апреля ночью около 0°, на юге и востоке до 5° тепла, днем 4-9°, на юге и Закарпатье местами 13-15°.
В дальнейшие два дня, 3-4 апреля, в Украине, по данным синоптиков, без существенных осадков, только в восточных, Днепропетровской областях и Приазовье дождь с мокрым снегом. Температура ночью от 5° мороза до 1° тепла, днем 5-11° тепла, на Закарпатье до 14°.
Погода 2 апреля
Синоптики спрогнозировали погоду на апрель
Какая погода ждет нас в апреле 2019 года? Долгосрочные прогнозы указывают, что погода будет теплой, но дождливой. Об этом сообщает "Метеопрог".
Первая неделя месяца будет облачной с прояснениями. Прогнозируются осадки в виде дождя. Но непродолжительные. В течение дня на термометрах мы увидим до +14 градусов по Цельсию. Ночью столбики ртути будут опускаться до +3…+4ºС.
Вторая неделя апреля начнется дождями. Погода также будет облачной. Ожидается незначительное потепление. Дневная температура воздуха составит +14…+16ºС, ночью по Украине от +4 до +6ºС.
Третья неделя побалует нас "летними" деньками. Мы сможем наслаждаться теплом до +20…+22 ºС, в южных областях до +25 градусов Цельсия. Ночью минимально +5ºС. Но не исключены дожди, местами ливни.
Приятная и комфортная погода ознаменует и конец месяца. Синоптики предостерегают, что, несмотря на тепло возрастет вероятность первых весенних бурь с молниями и сильными порывами ветра.