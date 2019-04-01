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Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину пришло весеннее тепло

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Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину пришло весеннее тепло
08:38 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В средине неделе, 3 апреля в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях возможен дождь с мокрым снегом.

Понедельник, 1 апреля, будет теплым и сухим. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

1 апреля по Киеву также будет наблюдаться переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-1°, в южной части и восточных областях 15-2°; в Карпатах на протяжении суток около 0°.

 

Прогноз погоды на понедельник, 1 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +11...+13
  • Львов – +9...+11
  • Ивано-Франковск – +9...+11
  • Тернополь – +9...+11
  • Черновцы – +9...+11
  • Хмельницкий – +9...+11
  • Луцк – +9...+11
  • Ровно – +9...+11
  • Житомир – +10...+12
  • Винница – +11...+13
  • Одесса – +14...+16
  • Николаев – +14...+16
  • Херсон – +14...+16
  • Симферополь – +11...+13
  • Кропивницкий – +11...+13
  • Черкассы – +11...+13
  • Чернигов – +10...+12
  • Сумы – +10... + 12
  • Полтава – +11...+13
  • Днепр – +11...+13
  • Запорожье – +13...+15
  • Донецк – +12...+14
  • Луганск – +12...+14
  • Харьков – +12...+14
  • Киев – +9...+11

Во вторник и среду, 2-3 апреля также будет переменная облачность, без осадков. Только 2 апреля в восточных областях небольшой дождь, в Харьковской области - с мокрым снегом; в течение 3 апреля в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях - умеренный дождь с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, 2 апреля на юге и востоке 0-5° тепла; днем 6-11°, на Закарпатье 11-16°.

Прогноз погоды на 2 апреля

Прогноз погоды на 3 апреля

В четверг и пятницу, 4-5 апреля без осадков, лишь в восточных области 4 апреля небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла, на Закарпатье до 16°.

Синоптики спрогнозировали погоду на апрель

Какая погода ждет нас в апреле 2019 года? Долгосрочные прогнозы указывают, что погода будет теплой, но дождливой. Об этом сообщает "Метеопрог".

Первая неделя месяца будет облачной с прояснениями. Прогнозируются осадки в виде дождя. Но непродолжительные. В течение дня на термометрах мы увидим до +14 градусов по Цельсию. Ночью столбики ртути будут опускаться до +3…+4ºС.

Вторая неделя апреля начнется дождями. Погода также будет облачной. Ожидается незначительное потепление. Дневная температура воздуха составит +14…+16ºС, ночью по Украине от +4 до +6ºС.

Третья неделя побалует нас "летними" деньками. Мы сможем наслаждаться теплом до +20…+22 ºС, в южных областях до +25 градусов Цельсия. Ночью минимально +5ºС. Но не исключены дожди, местами ливни.

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Приятная и комфортная погода ознаменует и конец месяца. Синоптики предостерегают, что, несмотря на тепло возрастет вероятность первых весенних бурь с молниями и сильными порывами ветра.

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