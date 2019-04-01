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Недостача кадров: в Украине не хватает специалистов
12:30 Сегодня Телеграф по материалам сайта dt.ua www.eurointegration.com.ua

Новости Украины: Массовая трудовая миграция украинцев спровоцировала "истощение" кадровой базы в промышленности и сельском хозяйстве.

Уровень миграции в стране достиг показателя в 3 миллиона человек, и это только официально трудоустроенные за рубежом граждане. Согласно данным Мирового банка, Украина вместе с Китаем, Мексикой, Индией и РФ, попала в десятку лидирующих стран по количеству гастарбайтеров.

Чем это грозит сегодня, знают отечественные работодатели, которые успели ощутить недостаток специалистов по всем отраслям экономики. Но больше всего "кадровой голодовки" страдает промышленность и сельское хозяйство. Уже сегодня процент мигрантов, занятых в строительстве, составляет 45%. Почти 15% работают на развитие сельского хозяйства за границей. Эти два фактора негативно влияют на рабочий потенциал Украины в этих же сферах деятельности. В 2017 году возраст тех, кто выезжает в другие страны для трудоустройства, начинался с 37 лет. Теперь же украинский трудовой мигрант стал "моложе" на десять лет. Чаще всего им приходится менять не только страну, но и профессию для заработка.

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Отечественные работодатели, в свою очередь, находятся в активном и постоянном поиске методов удержания специалистов. Так, некоторые организации предлагают студентам не только выпускных курсов, но и второкурсникам начинать работать в их компаниях на выгодных условиях. В этом случае выигрывают обе стороны: молодые кадры приобретают достаточный опыт уже к 25 годам, а руководство "воспитывает" под себя квалифицированных специалистов.

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В Украине молодые люди все чаще стали занимать руководящие должности благодаря развитию ИТ-отрасли. Они получают достойную зарплату за свои идеи, креативное решение задач и желание развиваться в команде. Боссам старой закалки приходится пересматривать подходы в работе с молодыми кадрами, создавая условия для их самореализации.

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Украина, Работа, Миграция, Специалисты, Гастарбайтеры, Руководство, Специальность, Кадры, Заграница, Заработок.
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