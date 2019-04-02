День Фотиньи Колодезницы: что нельзя делать в этот день

Новости Украины: Второй апрельский день крестьяне поклонялись льну.

С самого утра красочные тканые изделия выносили из избы и вывешивали на калитках, воротах и заборах. Ветви берез украшали рушниками.

Молодые и неженатые, мечтающие в этом году о замужестве, вешали на ветви березы два льняных полотенца, с вышитыми на них рыбками и собственными инициалами. С длинными (от 2-х до 6-ти метров) льняными свадебными полотенцами молодые девушки потом водили хороводы.

Основные приметы

Мокро в апреле - пашня хорошей будет.

В апреле много талой воды - в мае будет много травы.

Ночью холодно, а днем жарко - к теплой и ясной погоде.

Скворцы прилетели - настоящая весна.

Через 12 дней после прилета трясогузки река "идет".

Святую этого дня, Фотинию, считали врачевательницей лихорадки. Она обратила в веру Христову многих людей, за что ее сбросили в колодец. Поэтому народ и верил, что в колодезной воде сохранилась ее душа. Взятая сегодня из колодца водица способна была вылечить лихорадку. В некоторых областях даже служили особые молебны в честь Фотинии или использовали следующий способ лечения болезни. На бумаге писали тропарь мученице и, завязав записку в ветошь, наказывали больному девять или три дня носить ее на шее. Затем следовало проглотить записку или сжечь на страстной свече вместе с ветошью, а оставшийся пепел съесть.