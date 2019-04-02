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В Украине будет испытано новейшее ракетное вооружение

В Украине будет испытано новейшее ракетное вооружение
19:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Украина испытает новейшее ракетное вооружение, которое в будущем поступит на вооружение ВСУ.

В ближайшее время состоятся испытания новейшего ракетного вооружения, после чего оно поступит в Вооруженные силы.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время совещания с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым и заместителем секретаря СНБО Сергеем Кривоносом, сообщает пресс-служба главы государства.

“Президент отметил, что новейшее ракетное вооружение после завершения испытаний, которые должны состояться в ближайшие дни, должны поступить на вооружение ВСУ”, - говорится в сообщении.

В свою очередь секретарь СНБО доложил, что большинство предприятий оборонной промышленности работают в штатном режиме и достаточно эффективно, в частности над выполнением ракетной программы, утвержденной решением Совбеза.

“В ближайшее время планируется испытание новых мощных ракетных комплексов и, учитывая очень важное значение для укрепления обороны нашей страны, мы обращаемся с предложением вам лично принять участие в финальном этапе испытаний”, - отметил Турчинов, обращаясь к Президенту.

Ранее сообщалось, бронеавтомобиль "БАРС-8" успешно завершил программу государственных испытаний, которая продолжалась более двух лет.

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил прошла тренировка поисково-спасательных подразделений.

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Ракеты, СНБО, Испытания, ВСУ, Петр Порошенко, Испытание, Ракетное вооружение.
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