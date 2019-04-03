Украинские погранцы поставят забор на границе с Румынией вопреки протесту (Фото)

Новости Украины: Сотрудники пограничной службы Украины продолжат строительство на границе с Румынией, но местные жители с. Рахов протестуют и мешают проведению работ.

Из тех, кто вчера, 2 апреля, не давал пограничникам устанавливать инженерные сооружения в с. Деловое на Раховщине, было много тех, кто занимается незаконной деятельностью на границе.

Помощник ГНСУ Олег Слободян в эфире одного из украинских телеканалов прокомментировал ситуацию, которая сложилась на границе с Румынией. Там жители села Деловое Закарпатской области противодействовали установлению забора на румынской границе.

"Ближе к вечеру совместно с Нацполицией нам удалось достичь положительного результата, местные жители разошлись. Из тех, кто вчера не давал пограничникам устанавливать инженерные сооружения, были те, кто таскает сигареты в Румынию. Эти люди неоднократно попадали в поле зрения пограничников ", - рассказал Слободян.

Он отметил, что сегодня пограничники планируют продолжить как строительство инженерных сооружений, так и диалог с местным населением, чтобы не было напряжения ситуации, а работы выполнялись планово.

Напомним, что 2 апреля пограничники Мукачевского отряда на участке отдела пограничной службы "Деловое" начали устанавливать заградительный забор на линии государственной границы. Сразу к месту проведения работ прибыла группа молодых с требованием остановить установку ограждения.