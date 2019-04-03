Итоги 2 апреля: ЦИК почти завершила подсчеты, украинцы требуют дебатов и потери на Донбассе

Новости Украины: ЦИК почти завершила подсчеты – до 100% осталось всего несколько сотых. В первом туре выборов побеждает Владимир Зеленский. Украинцы требуют проведения дебатов. На Донбассе погиб известный харьковский волонтер. Такими были главные новости вторника, 2 апреля, в Украине и мире.

ЦИК почти завершила подсчеты – не хватает совсем немного

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22:30 1 апреля подсчитала 99.83% голосов избирателей. В первом туре выборов лидирует Владимир Зеленский с показателем 30,22%.

Подсчет официальных результатов:

Владимир Зеленский – 30,22%

Петр Порошенко – 15,95%

Юлия Тимошенко – 13,39%

За тройкой лидеров следуют Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,68% и 6,91%.

Украинцы требуют дебатов

Избиратели уже знают, какие кандидаты примут участие во втором туре, и теперь требуют дебатов. Однако у Зеленского до сих пор не уверены, готовы ли к ним. Так, сам кандидат в президенты ранее на все согласился, однако теперь его советники несколько изменили риторику.

Говорят, что в проведении таких "собачьих боев" просто нет смысла. У Зеленского считают, что обсуждать свою программу и план действий с Порошенко их кандидат не обязан. А еще – дебаты может сорвать его график как художественного руководителя студии "Квартал 95".

Что такое дебаты и для чего они нужны?

Дебаты – это четко структурированный публичный обмен мнениями между двумя сторонами, в данном случае – между кандидатами в президенты. Цель участников дебатов – убедить аудиторию в правильности позиции каждого из них. А еще участники дебатов пытаются сформировать у слушателей положительное впечатление и отношение к себе.

Дебаты – составная демократического процесса выборов. В таком формате избирателям удобнее сравнить позиции политиков и понять, насколько кандидат в президенты верит в то, что он планирует сделать, сможет ли он это выполнить. Дебаты – не самый объективный вариант, но он важен для избирательного процесса.

Между тем на сайте Верховной Рады появилась петиция, с помощью которой украинцы хотят обязать проводить публичные дебаты. Украинцы должны знать о планах кандидатов, их команде и перспективах развития страны при их президентстве.

"Суспільне" пригласило на дебаты кандидатов в президенты

В Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона об их обязательном проведении перед вторым туром президентских выборов. Авторы – народные депутаты от партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко и Мария Ионова.

"Этот законопроект, кстати, я регистрировала и в ВР предыдущего созыва – чтобы заставить прийти на дебаты Януковича (с Ющенко в 2004 году, – ред.), который также прятался",– сообщила Геращенко.

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации

Баллотировавшаяся на пост президента Украины лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что ни один из , прошедших во второй тур президентских выборов по итогам голосования 31 марта кандидатов не способен решить проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается Украина.

"Выборы (были – ред.) Порошенко сфальсифицированы, он не должен быть во втором туре, он туда прорвался нечестным путем. Сейчас, я знаю, перед вами стоит вопрос, пойдем ли мы как команда, в суд обжаловать эти результаты. Могу сразу сказать, что мы не пойдем в суд", - сказала она на пресс-конференции во вторник в Киеве.

На Донбассе погибли два украинских военнослужащих

В следствии обстрелов боевиков на Донбассе у Украины снова тяжелые потери. Погибли Яна Червона с позывным "Ведьма" и Александр Милютин с позывным "Дед" – они были воинами отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина". Смерть воинам принесла мина врага, которая попала в блиндаж.

Яна Червона – известный харьковский волонтер, воевала в зоне боевых действий в составе батальона с сентября 2016 года. Дома ее ждали муж и двое детей.

На смерть украинских воинов отреагировал и Президент Украины Петр Порошенко.

"Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54 омбр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червона и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить",– написал он на своей странице в Twitter.

Как и предсказывали военные, после первого тура выборов ситуация на Донбассе обострилась. Боевики палят по украинским позициям из запрещенного вооружения – только с начала суток 2 апреля таких обстрелов было уже 10. Тогда же еще двое военнослужащих получили ранения.

Мэй дала согласие на отсрочку Brexit

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости отсрочить выход страны из Европейского Союза (Brexit), о чем будет просить представителей ЕС. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает BBC.

"Тереза Мэй будет просить Евросоюз о продлении срока для осуществления Brexit, чтобы "тронуть лед" в парламенте", - говорится в сообщении.

Украина возобновила строительство Стены

С 1 апреля 2019 года начались активные работы по реализации запланированных мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской госграницы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В свою очередь, в Государственной пограничной службе заявили, что работы проводятся на участке Луганской области.

КСУ определился с переименованием Днепропетровской области

Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область на Сичеславскую. Об этом со ссылкой на источник в КСУ сообщает во вторник, 2 апреля, УНН.

"Суд уже предоставил заключение по этому делу и фактически признал (решение о переименовании - ред.) соответствующим статьям 157-158 Конституции Украины", - информировали агентство в суде.