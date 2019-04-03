Ближе к людям: строительство пандусов будет осуществляться по новым нормам

Новости Украины: Правительство объявило о вступлении в силу новых правил строительства, согласно которых пандусы станут обязательным пунктом в проектах и более безопасны.

На сайте Правительства опубликовали статью о том, что в Украине "наконец начнут строить безопасные пандусы". Все потому, что в силу вступили новые государственные строительные нормы.

В "свежих" ГСН "Инклюзивность зданий и сооружений" прописано обязательное наличие пандусов для людей с ограниченными возможностями. Но, как показывает практика, почти во всех случаях они не приспособлены для своих целей. 90% из них изначально спроектированы неправильно и с нарушениями. Это значит, что здания с такими неправильными пандусами не доступны тем, для кого они, по сути, предназначены. А некоторые дома и вовсе не имеют "инклюзивного дополнения".

Как заявил заместитель Министра регионального развития Лев Парцхаладзе, в стране должна быть создана среда без барьеров для всего населения. "На это нацелены новые строительные нормы относительно инклюзивности. Они есть обязательными во время проектирования новых и реконструкции существующих сооружений".

Согласно новых ГСН, все здания, как жилые, так и общественные, должны стать доступными для маломобильной группы населения. Кроме ступенек в проект обязаны включить пандусы, лифты, поднимающиеся платформы, вертикальные подъемники и др. Ширина пандуса с односторонним движением должна составлять 1,2 метра, с двусторонним - 1,8 м. Его дорожка должна быть шершавой, не скользкой, маркированной цветом или фактурой.