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Три суда рассматривают иски из-за досрочного прекращения контракта с Аласанией

Три суда рассматривают иски из-за досрочного прекращения контракта с Аласанией
00:46 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Есть три судебных производства об отмене решения о досрочном прекращении контракта с председателем правления.

На сегодня имеются три судебных производства об отмене решения наблюдательного совета НОТУ от 31 января относительно досрочного прекращения контракта с главой правления Общественного Зурабом Аласанией. Об этом сообщает сайт "UA: Суспільне мовлення" со ссылкой на протокол заседания наблюдательного совета от 25 марта.

В частности, как отмечается в сообщении, наблюдательный совет подал запрос в НОТУ об имеющихся судебных решениях по состоянию на 22 марта. Директор юридического департамента ОАО "НОТУ" Максим Дорофеев ответил, что имеются три судебных производства об отмене решения наблюдательного совета от 31 января 2019 года о досрочном прекращении контракта с председателем правления. Первое дело рассматривает Шевченковский районный суд Киева, судья Пономаренко Тамара Васильевна, по иску Аласания в ОАО "НОТУ", членов Наблюдательного совета Татьяны Лебедевой, Светланы Остапы, третьи лица - члены наблюдательного совета Вячеслав Козак, Алексей Панич, Вадим Миский. Судебное заседание назначено на 12 апреля 2019 года.

Второе дело рассматривает Шевченковский районный суд Киева, судья Мальцев Дмитрий Александрович, по иску члена наблюдательного совета НСТУ Евгения Глибовицкого в ОАО "НОТУ", третье лицо - Аласания о признании противоправными и отмене решения о досрочном прекращении контракта. Третье дело рассматривает суд Киева, судья Щербаков, по иску Глибовицкого в ОАО "НОТУ", третье лицо - Аласания о признании противоправными и отмене решения о досрочном прекращении контракта. Официальные документы в адрес ОАО "НОТУ" от одного из судов не поступали.

Решение об отстранении Аласании отложено до мая

Как сообщалось, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном прекращении контракта с председателем правления Общественного вещания Зурабом Аласанией, инициатором которого стал член наблюдательного совета Вячеслав Козак. Согласно этому решению, Аласания должен был работать еще две недели, после чего наблюдательный совет НОТУ должен назначить временно исполняющего обязанности. 31 января на заседании была предложена в.и.о. председателя правления НОТУ кандидатура члена правления НОТУ Николая Чернотицкого. В то же время 12 февраля наблюдательный совет НОТУ своим решением перенес дату расторжения контракта с Аласанией на 6 мая 2019 года, то есть после президентских выборов.

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Суд, Иск, Контракт, Увольнение, Зураб Аласания, НОТУ.
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