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Приметы и обряды на 6 апреля – День Якова, День Захара Постника
Приметы и обряды на 6 апреля – День Якова, День Захара Постника

Приметы и обряды на 6 апреля – День Якова, День Захара Постника

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Приметы и обряды на 6 апреля – День Якова, День Захара Постника
08:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В православной церкви 6 апреля почитается память святых Якова и Захара.

Погода уже в это время стоит теплая, снег тает, а потому портятся дороги и наст обдирает полозья у саней. В народе говорили, что если ночь теплая, то и весна будет дружная. Накануне великого праздника Благовещения для путников по вечерам за околицей зажигали костры, указывающие им дорогу к храму и отгоняющие нечистую силу. В церквах в этот день освящали семена. В этот день крестьяне очищали избы и дворы от нечисти, жгли костры за дворами, обходили избы кругами. Считалось, что бесы не выносят даже упоминания имени святого покровителя этого дня и бегут от того места, где чтут его память. Молитвами подготавливали себя ко дню Благой Вести.

Традиции

В православной церкви 6 апреля почитается память святых Якова и Захара. Славяне разводили во дворах или на подворьях большие костры, пытаясь таким способом изгнать тьму и прославить свет. Также рассчитывали на то, что нечистая сила уйдет из дома, если помолиться святым.

Считалось, что именно в этот день можно покаяться в грехах и получить право посещать храм, в который не пускали тех, на ком висит тяжкий грех. Для того чтобы была видна дорога к церкви, зажигали костры.

Народные приметы

Теплая ночь – примета того, что весна быстро придет.

Если ночью не слишком холодно, то весна будет ранней.

Снег растаял к Благовещению – значит, в этом году снегопадов больше не будет .

Роса утром – для коней много корма будет (имелся в виду богатый урожай проса) .

Снег пошел 6 апреля – будет хороший урожай гречихи.

Ударил мороз – будет богатый урожай овса и проса.

В ночь на Благовещение нужно вывесить мокрое полотенце. Если оно высохнет до утра – жди богатого урожая.

Знаменательные события в истории: 6 апреля 2019 года

Если останется мокрым – примета к тому, что летом будет неурожай.

Потеплело на улице – жди морозов. Однако они долго не продержатся, и очень скоро наступит лето.

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