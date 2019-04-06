На центральной площади в Праге поддержат крымских татар

Новости Украины: В Чехии 7 марта на площади Староместская состоится флешмоб в поддержку крымских татар.

Флешмоб против задержания крымских татар оккупационными властями после массовых обысков в аннексированном Россией Крыму состоится в воскресенье, 7 апреля, на Староместской площади столицы Чехии. Об этом организаторы мероприятия сообщили на своей официальной странице в Facebook, передает УНН.

"Учитывая ситуацию в Крыму, когда за последние дни было арестовано большое количество крымских татар, мы решили организовать флешмоб на площади и поддержать этих людей хотя бы символически. Будем фотографироваться с плакатами, которые поддерживают крымских татар, крымскотатарский флаг. Присоединяйтесь к нашему мероприятию в воскресенье, 7 апреля 2019 года, с 13:00 до 17:00, на Староместской площади Праги", - говорится в сообщении.

Также сообщение сопровождается хэштегом #я_солідарний_з_кримськими татарами.

Напомним, 31 марта в центре Москвы на Манежной площади гражданский активист из России Константин Котов проводил одиночный пикет против перемещения арестованных в Крыму крымскотатарских активистов в Россию.

Как сообщалось, массовые обыски прошли 27 марта в Симферопольском районе Крыма, были задержаны 20 человек. 28 марта появилась информация о задержании еще троих крымчан в Ростове-на-Дону.

МИД Украины выразил протест в связи с событиями в Крыму, призвал международное сообщество отреагировать на них, в частности, усилить санкции против российской стороны. Европейский союз осведомлен об обысках в домах крымских татар на полуострове, осуждает их, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.