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Приметы и обряды на 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

Прогноз погоды на Благовещение в Украине: будет тепло и солнечно

Прогноз погоды на Благовещение в Украине: будет тепло и солнечно
08:39 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В воскресенье, 7 апреля, на Благовещение на западе Украины и на Правобережье местами пройдут дожди.

В воскресенье, 7 апреля, погода в Украине начнет меняться. Несмотря на то, что высокая температура воздуха сохранится, на Правобережье и на западе Украины начнутся дожди.

Утром и днем 7 апреля в западных, Житомирской, Винницкой областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5 ° тепла.

Прогноз погоды на воскресенье, 7 апреля в городах Украины:

  • Ужгород – дождь, ночью +6...+8, днем +17...+19
  • Львов – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Ивано-Франковск – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Тернополь – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Черновцы – дождь, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Хмельницкий – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Луцк – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Ровно – дождь, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Житомир – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Винница – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Одесса – без осадков, ночью 0...+2, днем +15...+17
  • Николаев – ясно, ночью 0...+2, днем +15...+17
  • Херсон – солнечно, ночью 0...+2, днем +15...+17
  • Симферополь – ясно, ночью +2...+4, днем +15...+17
  • Кропивницкий – без осадков, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Черкассы – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Чернигов – солнечно, ночью +2...+4, днем +12...+14
  • Сумы – без осадков, ночью 0...+2, днем +11...+13
  • Полтава – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Днепр – солнечно, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Запорожье – без осадков, ночью 0...+2, днем +15...+17
  • Донецк – ясно, ночью 0...+2, днем +12...+14
  • Луганск – солнечно, ночью 0...+2, днем +12...+14
  • Харьков – без осадков, ночью 0...+2, днем +12...+14
  • Киев – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. На Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.

Благовещение 2019: история и приметы праздника

В апреле 2019 года в Украине будут дополнительные выходные в честь праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 28 число. В общем во втором месяце весны украинцы будут отдыхать 10 дней. Так, согласно рекомендациям Кабмина, в Украине будет четыре выходных подряд в апреле - с 27 по 30 число, один день, 30-е (вторник), придется отработать в субботу, 11 мая.

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Дожди, Погода в городах Украины, Дневная температура, Прогноз погоды в Украине 7 апреля.
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