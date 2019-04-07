Прогноз погоды на Благовещение в Украине: будет тепло и солнечно

Новости Украины: В воскресенье, 7 апреля, на Благовещение на западе Украины и на Правобережье местами пройдут дожди.

В воскресенье, 7 апреля, погода в Украине начнет меняться. Несмотря на то, что высокая температура воздуха сохранится, на Правобережье и на западе Украины начнутся дожди.

Утром и днем 7 апреля в западных, Житомирской, Винницкой областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5 ° тепла.

Прогноз погоды на воскресенье, 7 апреля в городах Украины:

Ужгород – дождь, ночью +6...+8, днем +17...+19

Львов – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16

Ивано-Франковск – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16

Тернополь – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16

Черновцы – дождь, ночью +2...+4, днем +13...+15

Хмельницкий – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16

Луцк – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16

Ровно – дождь, ночью +2...+4, днем +13...+15

Житомир – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16

Винница – дождь, ночью +2...+4, днем +14...+16

Одесса – без осадков, ночью 0...+2, днем +15...+17

Николаев – ясно, ночью 0...+2, днем +15...+17

Херсон – солнечно, ночью 0...+2, днем +15...+17

Симферополь – ясно, ночью +2...+4, днем +15...+17

Кропивницкий – без осадков, ночью +2...+4, днем +13...+15

Черкассы – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15

Чернигов – солнечно, ночью +2...+4, днем +12...+14

Сумы – без осадков, ночью 0...+2, днем +11...+13

Полтава – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15

Днепр – солнечно, ночью +2...+4, днем +13...+15

Запорожье – без осадков, ночью 0...+2, днем +15...+17

Донецк – ясно, ночью 0...+2, днем +12...+14

Луганск – солнечно, ночью 0...+2, днем +12...+14

Харьков – без осадков, ночью 0...+2, днем +12...+14

Киев – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. На Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.