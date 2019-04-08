Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю

В ближайшие сутки, 8 апреля, над Украиной сохранится тёплая погода с незначительной вероятностью дождя, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.
В понедельник ночью на севере Левобережья, утром и днём на Закарпатье, в Винницкой, Черкасской и Одесской областях небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 3-8° тепла; днём 13-18°, на Закарпатье до 23°.
В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью 6-8° тепла, днём 16-18°.
Прогноз погоды на 8 апреля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды 8 апреля в городах Украины:
На 9 апреля синоптики прогнозируют в северных и западных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днём 14-19°, в южных, центральных областях и на Закарпатье местами 20-22°.
В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью 6-8° тепла, днём 16-18°.
Прогноз погоды на 9 апреля, фото: meteo.gov.ua
10 апреля в южных и центральных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°С тепла; днем 14-19°С, 9 апреля в южных, центральных областях и на Закарпатье местами 20-22°С, 10 апреля в западной части 10-15°С.
В Киеве и области 10 апреля переменная облачность. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°С тепла, днем 14-19°С.
Прогноз погоды на 10 апреля, фото: meteo.gov.ua
11 апреля в Украине местами дожди, в большинстве южных областей без осадков, 12 апреля преимущественно без осадков, лишь в западных и восточных областях кратковременные дожди. Температура ночью 2-8°С тепла; днем 9-14°С, в южных и восточных областях до 18°С.
В Киеве и области 11 апреля кратковременный дождь, 12 апреля без осадков. Температура ночью 2-7°С тепла, днем 9-14°С.
Прогноз погоды на 11 апреля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 12 апреля, фото: meteo.gov.ua
Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. На Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.
В апреле 2019 года в Украине будут дополнительные выходные в честь праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 28 число. В общем во втором месяце весны украинцы будут отдыхать 10 дней. Так, согласно рекомендациям Кабмина, в Украине будет четыре выходных подряд в апреле - с 27 по 30 число, один день, 30-е (вторник), придется отработать в субботу, 11 мая.