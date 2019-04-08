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Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю

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Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
08:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Погода в Украине в начале недели будет достаточно жаркой и сухой, небольшой дождь возможен только в некоторых северных регионах.

В ближайшие сутки, 8 апреля, над Украиной сохранится тёплая погода с незначительной вероятностью дождя, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник ночью на севере Левобережья, утром и днём на Закарпатье, в Винницкой, Черкасской и Одесской областях небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8° тепла; днём 13-18°, на Закарпатье до 23°.

В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью 6-8° тепла, днём 16-18°.

Прогноз погоды на 8 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды  8 апреля в городах Украины:

  • Ужгород – дождь, ночью +5...+7, днем +20...+22
  • Львов – дождь, ночью +5...+7, днем +16...+18
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью +5...+7, днем +16...+18
  • Тернополь – ясно, ночью +5...+7, днем +15...+17
  • Черновцы – ясно, ночью +4...+6, днем +14...+16
  • Хмельницкий – ясно, ночью +5...+7, днем +15...+17
  • Луцк – ясно, ночью +4...+6, днем +15...+17
  • Ровно – ясно, ночью +5...+7, днем +16...+18
  • Житомир – ясно, ночью +5...+7, днем +15...+17
  • Винница – дождь, ночью +4...+6, днем +14...+16
  • Одесса – дождь, ночью +4...+6, днем +14...+16
  • Николаев – ясно, ночью +5...+7, днем +15...+17
  • Херсон – солнечно, ночью +5...+7, днем +16...+18
  • Симферополь – ясно, ночью +5...+7, днем +15...+17
  • Кропивницкий – солнечно, ночью +5...+7, днем +16...+18
  • Черкассы – дождь, ночью +5...+7, днем +15...+17
  • Чернигов – солнечно, ночью +5...+7, днем +15...+17
  • Сумы – без осадков, ночью +5...+7, днем +14...+16
  • Полтава – ясно, ночью +5...+7, днем +16...+18
  • Днепр – солнечно, ночью +5...+7, днем +16...+18
  • Запорожье – без осадков, ночью +5...+7, днем +16...+18
  • Донецк – ясно, ночью +4...+6, днем +15...+17
  • Луганск – солнечно, ночью +3...+5, днем +15...+17
  • Харьков – без осадков, ночью +4...+6, днем +15...+17
  • Киев – ясно, ночью +6...+8, днем +16...+18

На 9 апреля синоптики прогнозируют в северных и западных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днём 14-19°, в южных, центральных областях и на Закарпатье местами 20-22°.

В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью 6-8° тепла, днём 16-18°.

 Прогноз погоды на 9 апреля, фото: meteo.gov.ua

10 апреля в южных и центральных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°С тепла; днем 14-19°С, 9 апреля в южных, центральных областях и на Закарпатье местами 20-22°С, 10 апреля в западной части 10-15°С.

В Киеве и области 10 апреля переменная облачность. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°С тепла, днем 14-19°С.

 Прогноз погоды на 10 апреля, фото: meteo.gov.ua

11 апреля в Украине местами дожди, в большинстве южных областей без осадков, 12 апреля преимущественно без осадков, лишь в западных и восточных областях кратковременные дожди. Температура ночью 2-8°С тепла; днем 9-14°С, в южных и восточных областях до 18°С.

В Киеве и области 11 апреля кратковременный дождь, 12 апреля без осадков. Температура ночью 2-7°С тепла, днем 9-14°С.

 Прогноз погоды на 11 апреля, фото: meteo.gov.ua

 Прогноз погоды на 12 апреля, фото: meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. На Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.

Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать

В апреле 2019 года в Украине будут дополнительные выходные в честь праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 28 число. В общем во втором месяце весны украинцы будут отдыхать 10 дней. Так, согласно рекомендациям Кабмина, в Украине будет четыре выходных подряд в апреле - с 27 по 30 число, один день, 30-е (вторник), придется отработать в субботу, 11 мая.

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Погода, Дожди, Тепло, Синоптики, Прогноз погоды, Погода 8 апреля.
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