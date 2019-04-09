В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы

Новости Украины: В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, но местами пройдут дожди.

В ближайшие сутки, 9 апреля, территория Украины останется в теплой и в основном сухой воздушной массе, лишь в северо-западной части в зоне атмосферного фронта увеличится облачность и пройдут небольшие дожди, а в большинстве западных областей дневная температура станет немного ниже, сообщает в понедельник Укргидрометцентр.

Во вторник в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный ( на западе – северо-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 4-10° тепла; днем 15-20°, в южной части до 23°, на западе страны и местами на побережье морей 11-16°.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный , 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 17-19°.

Прогноз погоды на 9 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 9 апреля в городах Украины:

Ужгород – дождь, ночью +7...+9, днем +14...+16

Львов – дождь, ночью +5...+7, днем +13...+15

Ивано-Франковск – ясно, ночью +6...+8, днем +12...+14

Тернополь – дождь, ночью +5...+7, днем +12...+14

Черновцы – дождь, ночью +6...+8, днем +13...+15

Хмельницкий – жождь, ночью +6...+8, днем +13...+15

Луцк – дождь, ночью +6...+8, днем +13...+15

Ровно – дождь, ночью +5...+7, днем +13...+15

Житомир – дождь, ночью +7...+9, днем +16...+18

Винница – дождь, ночью +7...+9, днем +16...+18

Одесса – ясно, ночью +7...+9, днем +16...+18

Николаев – ясно, ночью +7...+9, днем +20...+22

Херсон – солнечно, ночью +6...+8, днем +19...+21

Симферополь – ясно, ночью +7...+9, днем +20...+22

Кропивницкий – солнечно, ночью +7...+9, днем +18...+20

Черкассы – ясно, ночью +7...+9, днем +17...+19

Чернигов – солнечно, ночью +7...+9, днем +17...+19

Сумы – без осадков, ночью +6...+8, днем +16...+18

Полтава – ясно, ночью +6...+8, днем +17...+19

Днепр – солнечно, ночью +6...+8, днем +17...+19

Запорожье – без осадков, ночью +6...+8, днем +20...+22

Донецк – ясно, ночью +6...+8, днем +17...+19

Луганск – солнечно, ночью +6...+8, днем +6...+18

Харьков – без осадков, ночью +6...+8, днем +6...+18

Киев – ясно, ночью +8...+10, днем +17...+19

На 10 апреля синоптики прогнозируют в южных, центральных областях и Карпатском регионе небольшие, местами умеренные дожди, отдельные грозы, на остальной территории без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°; днем в западных областях 10-15°, на остальной территории 14-19°, в центральных и восточных областях местами 20-22°.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер восточный , 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 15-17°С.

Прогноз погоды на 10 апреля, фото: meteo.gov.ua

11 апреля согласно прогнозу, небольшие дожди, местами грозы, ожидаются в центральных и в южных областях. Ветер восточный, северо-восточный, на юге и востоке юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, в западных областях 2-7° тепла; днем 14-19°, 10 апреля в центральных, восточных областях и на Закарпатье местами 20-23°, в западных, и в северных, Винницкой и Черкасской областях 10-15°.

На Киевщине местами (днем 11 апреля повсюду) небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°; днем 10 апреля 14-19°, 11 апреля 10-15°.

Прогноз погоды на 11 апреля, фото: meteo.gov.ua

Синоптики прогнозируют 12 апреля в западных и восточных областях умеренный, на остальной территории местами небольшой кратковременный дождь (днем в северных областях без осадков). 13 апреля в западных, Винницкой и Одесской областях кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 4-10° тепла, днем 12-18°, на юге страны 13 апреля до 21°; в западных и северных областях ночью 2-7° тепла, днем 9-15°.

В столичном регионе в пятницу и субботу осадки не прогнозируются, лишь ночью 12 марта местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

Прогноз погоды на 12 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 13 апреля, фото: meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. На Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.