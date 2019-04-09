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Польше не понравилась передача о Бандере

Польше не понравилась передача о Бандере
10:22 Сегодня Телеграф www.unian.net 24tv.ua

Новости Украины: Проект о Бандере, вышедший в эфире на одном из украинских телеканалов, не понравился дипломатам Польши.

"Телевизионное шоу, а не историческая монография" - так прокомментировал претензии дипломатов автор программы о Степане Бандере. Александр Зинченко также добавил, что не претендовал создавать историческую монографию.

Таким был ответ идейщика проекта на претензии со стороны польских дипломатов. После выхода в эфир продукта "Рассекреченная история. Страсти по Бандере" в Посольстве соседней страны не удержались от критики и направили письмо руководству Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Копию документа также опубликовали на странице ведомства в соцсети.

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В тексте говорится, что в студии находились только приверженцы Бандеры. Все четыре гости, по мнению дипломатов, поддерживали знаменитую политическую фигуру. "Полностью были пропущены созданное Бандерой криминальное измерение идеологии интегрального национализма и ее последствия в виде тысяч жестоко убитых жителей земель нынешней Украины не украинской национальности", - написал посол.

Польскую сторону возмутили упоминания о польских мифах, связанных с Бандерой, а сам образ лидера национального движения слишком идеализировали во время обсуждения. Автор программы, в свою очередь, уверен, что Украина - суверенная держава, и не имеет смысла согласовывать с другими государствами собственную информационную политику. Также Зинченко добавил, что в случае работы над проектами, в которых идет речь непосредственно о польских деятелях либо культуре, создатели подключают и представителей Польши для объективности в изложении фактов и их обсуждения. "Раньше, когда возникала польская тематика, мы постоянно старались приглашать и польских специалистов, и представителей посольства Польши, чтобы предоставить возможность польскому МИД озвучить свою позицию", - ответил автор передачи.

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Также он уверяет, что в процессе реализации идеи были попытки привлечь специалистов с разными мнения об исторической личности. Но не все изъявили желание участвовать в телевизионном шоу. То, что польской стороне не понравились мнения украинских историков, не является проблемой команды проекта, заявляет он. И добавил, что не всегда в Польшу приглашают представителей нашей страны для обсуждения тем, которые касаются Украины.

Степан Бандера - украинский политический деятель и лидер националистического движения на Западной Украине. Действовал скрытно, под различными псевдонимами. В 1934 году его арестовали польские власти и приговорили к смертной казне. Позже наказание изменили на пожизненное заключение. Через пять лет он освобождается благодаря военным действием между Германией и Польшей. В начале 40-х возглавил движение против СССР на территории западной части страны. Пытался провозгласить отдельное государство, за что был заключен германскими властями и отправлен в концлагерь. После освобождения в 1944 году через три года стал лидером ОУН. Был убит агентом КГБ в 1959.

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Все по теме:

Украина, Польша, История, Посольство, Бандера, Дипломат, Шоу, Передача, Автор, ОУН, Зинченко, Нацрада.
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