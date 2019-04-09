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Вторник, 09.04.2019
Минобразования: школьники в 5 областях могут остаться без парт
Минобразования: школьники в 5 областях могут остаться без парт
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Минобразования: школьники в 5 областях могут остаться без парт

Минобразования: школьники в 5 областях могут остаться без парт
21:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Первоклассники пяти областей Украины могут остаться без парт из-за угрозы срыва закупок.

Областные советы пяти областей не распределили средства, поэтому находятся под угрозой срыва своевременных закупок оборудования для первого класса Новой украинской школы. Об этом сообщает пресс-служба МОН, передает УНН.

"Областные советы Волынской и Ивано-Франковской областей планируют распределить деньги для закупки оборудования для первых классов НУШ только в мае, а Киевская, Тернопольская и Запорожская области вообще не имеют понимания относительно возможных сроков принятия этого решения. Без такого распределения местные органы самоуправления не могут начать закупки, а значит в этих регионах высокий риск срыва закупок оборудования для классов НУШ до 1 сентября", - говорится в сообщении.

В киевских школах начнется прием детей в первые классы

Как отметила Министр образования и науки Лилия Гриневич, 12 областей-лидеров распределили все средства, а значит в ближайшее время смогут начать закупки. В частности, речь идет о: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Луганской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Полтавской, Сумской и Львовской областях.

Более-менее по плану идут те регионы, которые планируют распределение на апрель. Среди них: Житомирская, Закарпатская, Николаевская, Харьковская, Черкасская, Черниговская, Херсонская области и Киев.

Напомним, правительство выделило 1 млрд грн на обеспечение доступа к Интернету и компьютеризацию школ в Украине.

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Минобразования, Школа, Лилия Гриневич, Новая украинская школа, Парты.
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