До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо

Новости Украины: В среду, 10 апреля, синоптики прогнозируют Украине умеренные дожди, местами с грозами.

В Украине в ближайшие сутки 10 апреля в западные области переместится более прохладный воздух с Центральной Европы, а остальная территория еще останется в теплой воздушной массе, но в большинстве областей, кроме юго-востока, увеличится облачность и пройдут дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В Украине, кроме восточных областей и Приазовья, ожидаются небольшие дожди, днем в центральных и южных областях – умеренные дожди, местами с грозами.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 14-19°, в центральных и восточных областях местами 20-23 °; в большинстве западных областей ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

В Киеве 10 апреля местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 15-17°.

Также синоптики предупреждают, что 10 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Прогноз погоды на 10 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 10 апреля в городах Украины:

Ужгород – дождь, ночью +7...+9, днем +17...+19

Львов – дождь, ночью +4...+6, днем +10...+12

Ивано-Франковск – ясно, ночью +5...+7, днем +10...+12

Тернополь – дождь, ночью +4...+6, днем +11...+13

Черновцы – дождь, ночью +5...+7, днем +11...+13

Хмельницкий – жождь, ночью +5...+7, днем +11...+13

Луцк – ясно, ночью +3...+5, днем +9...+11

Ровно – ясно, ночью +5...+7, днем +13...+15

Житомир – дождь, ночью +4...+6, днем +10...+12

Винница – дождь и грозы, ночью +6...+8, днем +17...+19

Одесса – дождь и грозы, ночью +8...+10, днем +16...+18

Николаев – дождь и грозы, ночью +7...+9, днем +18...+20

Херсон – дождь, ночью +7...+9, днем +17...+19

Симферополь – дождь, ночью +7...+9, днем +16...+18

Кропивницкий – дождь и грозы, ночью +7...+9, днем +20...+22

Черкассы – дождь, ночью +7...+9, днем +19...+21

Чернигов – дождь, ночью +7...+9, днем +16...+18

Сумы – дождь, ночью +6...+8, днем +17...+19

Полтава – дождь, ночью +7...+9, днем +19...+21

Днепр – дождь, ночью +7...+9, днем +20...+22

Запорожье – без осадков, ночью +6...+8, днем +17...+19

Донецк – ясно, ночью +7...+9, днем +19...+21

Луганск – солнечно, ночью +6...+8, днем +19...+21

Харьков – без осадков, ночью +7...+9, днем +20...+22

Киев – дождь, ночью +8...+10, днем +15...+17

В Украине 11 апреля прогнозируются небольшие дожди, в центральных и восточных областях – умеренные дожди, местами с грозами. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°, в западных областях 1-6° тепла; днем 14-19°, в западных и северных областях 9-14°.

В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью 0-3° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве 11 апреля ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м /с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

Прогноз погоды на 11 апреля, фото: meteo.gov.ua

12 апреля в Украине будет дождливо, местами пройдут грозы. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/сек.

Ночная температура 4-9°. Днем воздух прогреется до 14-19°. В центральных областях днем будет немного холоднее - 9-14°. В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом; температура ночью 0-3° мороза, днем 0-5° тепла.

В столице и Киевской области 12 апреля умеренные дожди. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью 4-9° тепла; днем 9-14°.

Прогноз погоды на 12 апреля, фото: meteo.gov.ua

13 апреля небольшой, местами умеренный дождь ожидается на севере страны, в большинстве центральных областей преимущественно без осадков.

14 апреля на умеренный дождь обещают на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области. На остальной территории — без осадков.

Прогноз погоды на 13 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 14 апреля, фото: meteo.gov.ua

Температура в западных и северных областях ночью 2-7° тепла, днем 7-13°. На остальной территории ночью 4-10° тепла, днем 13 апреля - 12-17°, 14 апреля - 9-15°. На юге страны воздух прогреется до 20°. В Киеве и области 13 и 14 апреля будет преимущественно сухо. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. На Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.