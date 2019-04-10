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Крымский активист Бакиров остается под стражей

Крымский активист Бакиров остается под стражей
14:36 Сегодня Телеграф ru.krymr.com newsone.ua

Новости Украины: Киевский районный суд Симферополя на два месяца продлил срок содержания под стражей Эдему Бекирову, обвиняемому в незаконном хранении оружия.

Крымскотатарский активист остается в СИЗО до 12 июня 2019 года. Об этом корреспонденту Крым Реалии рассказал адвокат Ислям Велиляев. 

"У защиты были все необходимые документы для того, чтобы Бекирову можно было избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Но ни прокурор, ни судья в итоге наши доводы не услышали и оставили тяжело больного человека в СИЗО", - рассказал адвокат. Ранее адвокат сообщил, что Бекирову, который находится в медсанчасти СИЗО Симферополя, увеличили дозу инсулина, но уровень сахара в крови у него по-прежнему высокий.

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Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила обращение к российской коллеге Татьяне Москальковой о состоянии здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Ранее он перенес аллергическую реакцию из-за инъекций инсулина, назначенного ему после медицинского обследования.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова.

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Адвокат Алексей Ладин сообщил, что Бекирова подозревают в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов). Юрист Лиля Гемеджи отметила, что активисту вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.

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Крым, Суд, СИЗО, Оружие, Арест, Приговор, Срок, Решение, Хранение, Активист, Бекиров.
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