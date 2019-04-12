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Пятница, 12.04.2019
Итоги 11 апреля: присяга судей Антикорсуда, Украина в Совбезе ООН, арест Ассанжа
Итоги 11 апреля: присяга судей Антикорсуда, Украина в Совбезе ООН, арест Ассанжа
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Итоги 11 апреля: присяга судей Антикорсуда, Украина в Совбезе ООН, арест Ассанжа

Итоги 11 апреля: присяга судей Антикорсуда, Украина в Совбезе ООН, арест Ассанжа
07:11 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Торжественное принятие присяги 38 судей Высшего антикоррупционного суда, выступление Владимира Ельченко в Совбезе ООН, арест и суд на основателем Wikileaks.

Запущен Антикоррупционный суд

Судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда в четверг приняли присягу.

В торжествах приняли участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, председатель Верховного суда Ярослав Романюк, председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков, послы стран-партнеров и члены Совета международных экспертов.

В частности, Порошенко назвал выдающимся день приведения к присяге судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАС.

Заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов зачитал указы о назначении на должности судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАС, после чего судьи приняли присягу.

Украина в Совбезе ООН вновь призывает к миротворцам на Донбасс

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН, посвященных роли женщин в операциях по поддержанию мира заявил, что ООН должна ответить взаимностью Украине как активной участнице миротворчества в мире, решившись на миротворческую миссию для разрешения российско-украинского конфликта.

По его словам, очень символично, что Украина, как и украинские миротворцы, делала все возможное для поддержания международных мира и безопасности своим участием в миротворческих операциях ООН.

Ельченко добавил, что Украина поддерживает намерение ООН больше привлекать женщин к миротворческой деятельности ООН, и напоминает о вкладе украинок не только в миротворческие миссии в мире, но и в защиту собственной страны, сейчас очень нуждающейся в миротворчестве ООН.

В четверг, 11 апреля, в Совбезе ООН проходили открытые дебаты по вопросу участия женщин в миротворческих миссиях ООН. Цель дебатов - дать государствам-членам ООН возможность обменяться мнениями относительно того, как Совет безопасности и государства-члены способны увеличить участие женщин в миротворчестве ООН, обсудить конкретные стратегии, дать рекомендации, поделиться лучшими национальными и региональными рецептами и практиками по достижению гендерного равенства в вооруженных силах.

Арест Ассанжа в Лондоне

Полиция Лондона 11 апреля арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после того, как власти Эквадора отказались предоставлять ему политическое убежище.

Арест был произведен после того, как власти Эквадора отозвали у Дж.Ассанжа право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.

В Вестминстерском магистральном суде в четверг признали основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа виновным в неявке в суд в 2012 году, сообщают британские СМИ.

Джулиан Ассанж остается под стражей, суд в Великобритании в мае начнет рассмотрение запроса США на экстрадицию основателя Wikileaks, сообщают в четверг британские СМИ.

Ожидается, что первое заседание по этому вопросу состоится 2 мая. Дж.Ассанж будет участвовать в нем в режиме видеоконференции. 

Министерство юстиции США сообщило в четверг, что обвиняет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг для сетей правительственных компьютеров в США.

Дж.Ассанжу, в случае, если его признают виновным в США, грозит наказание до пяти лет тюремного заключения.  

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Все по теме:

Wikileaks, Суд, Совбез ООН, Джулиан Ассанж, Владимир Ельченко, Высший антикоррупционный суд, Антикорсуд, ВАКСУ.
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