Пасха стала дороже: в Украине в этом году дорожает пасхальная корзина

Новости Украины: В Украине пасхальная корзина возросла в цене. За праздничный кулич придется выложить около 85 гривен за килограмм.

В пресс-службе Национального научного центра "Институт аграрной экономики" подсчитали и обнародовали данные, насколько пасхальный набор стал дороже по сравнению с прошлым годом.

Так, по общим показателям в 2019-м гражданам придется переплатить на 5% больше или подготовить в среднем 532 гривны. Это на 26 гривен больше, чем было ранее. Специалисты "положили" в корзину стандартный набор: праздничная выпечка, сало, буженина, домашняя колбаса, творог, твердый сыр, масло, яйца, хрен и упаковка соли. И это минимальный набор, не учитывая дополнительных пожеланий украинца. Традиционно наши люди любят добавить в свою корзину бутылку кагора, овощи и фрукты. И это может "накинуть" к смете еще 100-200 грн.

Лидерами по дороговизне станут мясные категории продуктов. За полкило колбасы покупателю нужно будет заплатить более ста гривен, чуть дешевле буженина - примерно 98 грн за полкилограмма.

Директор научного центра Юрий Лупенко комментирует, что сама пасха в этом сезоне будет стоить примерно 85 гривен за килограммовую форму. Это в случае, если ее испекут дома. Магазинная выпечка обойдется еще дороже, поскольку в нее добавляют дополнительные ингредиенты (цукаты, шоколад, специи и пр.)

Почему же с каждым годом дорожает праздник? Глава ведомства объясняет, что это происходит по двум причинам: во-первых, становятся дороже продукты, которые необходимы для приготовления блюд и выпечки. Во-вторых, за год возрастает стоимость ресурсов (газ, электроэнергия). Тем не менее, в центре успокаивают, наводя справку подорожания той же корзины в 2018 году. Тогда стоимость за праздничный набор продуктов поднялся более чем на треть по сравнению с 2017-м.