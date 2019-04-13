Именины (День Ангела) Анны: значение имени и поздравления

Анна обычно покладиста и мила, однако имеет внутренний стержень. Так что залезть к ней на шею и свесить ножки не получится — Аня добра и отзывчива до поры до времени, а точнее пока ее добротой не станут злоупотреблять.
Имеет отличное чувство юмора, всегда готова посмеяться над собой, но в обиду себя не даст. С годами становится мудрее, обладает хорошей интуицией, поэтому с легкостью отличает хороших людей от плохих. Дружелюбна, однако не всегда легко знакомится и подпускает к себе людей. Рядом с ней только самые близкие, и лишь они знают ее настоящую.
Обладает привлекательной внешностью, поэтому возле нее всегда много поклонников. Но с выбором Аня не спешит — с кем-попало строить отношения она не будет, для начала проведет проверку на прочность. В отношениях обычно сдержанная, чуть строгая, и только самые любящие смогут разбудить в Анне безграничную нежность.
Бывает слишком упряма, однако когда это касается ее целей, это только на руку — она достигнет желаемого, чего бы ей это не стоило. Чересчур требовательна к себе и остальным. Иногда любит сплетничать и давать непрошеные советы.
Внутренне Анна бескомпромиссна и правдолюбива, а с внешней стороны – это настоящий сорванец. Во взгляде Анны читается страстность. С годами женщина становится мудра, словно обладает некими тайными знаниями.
Анна интроверт. Она редко поддается чужому влиянию. Памяти Анны может позавидовать каждый. По складу мышления девушка – аналитик. Она не пропускает даже незначительных событий, а благодаря привлекательности и обаянию легко склоняет людей на свою сторону.
Чаще всего Анна находит свое призвание в медицине. Может стать инженером или учительницей. Девушка отлично рассказывает и заставляет себя слушать. В работе она добросовестна и предана своему делу. Лучше всего ей удается работа с людьми. Свою энергию Анна чаще тратит на благополучие близких людей, забывая о себе.
Поздравления
В этот день счастливый,
Анечка, прими
Пожелания счастья,
Радости, любви.
Пусть тебе твой ангел
Помогает жить.
Не теряй надежду
И умей любить.
Пусть успех в работе
Будет у тебя,
Всё, что ты желала,
Сбудется сполна.
Мир пусть интересен
Будет для тебя,
Милая улыбка
Светится всегда!
Анна — значит "благодать".
Как приятно поздравлять
Ту, которая вам дать
Хочет больше, а не взять.
В день светлейших именин
Ане дать совет хотим:
Чаще думай о себе,
А не о чужой судьбе.
Всем помочь ты вряд ли сможешь,
А свою судьбу не сложишь.
Легче к жизни относись,
Свету Божьему дивись.
Будь счастливой и любимой,
Вечно Ангелом хранимой!
Поздравляю с Днем Анны! Пусть светлое имя матери Пресвятой Богородицы станет твоей защитой и жизненным оберегом. Пусть хранит тебя, дарует надежду, чистоту помыслов, силу искренней веры, мир и душевное спокойствие.
У Вас сегодня праздник – именины!
Поздравить с этим, Анна, Вас хочу!
С отвагой и с любовью Вы едины,
Для Вас у Бога счастья попрошу!
И никогда не трогает пусть вьюга,
Пусть будет в сердце теплоты лишь свет!
Вы верности надежная подруга,
Всегда дадите правильный совет!
Анна, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Поздравляю с Днем Анны. В этот чистый и светлый праздник, в день великого события и доброго начала хочу пожелать, чтобы жизнь шла в направлении счастья и блага, чтобы каждое деяние имело верный смысл и успешный венец, чтобы Господь в трудную минуту мог послать свою помощь, чтобы искренность и яркий свет души всегда помогали выбирать праведный путь.