Именины (День Ангела) Анны: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Анна с иврита переводится как "храбрость", "сила", "благодать".

Анна обычно покладиста и мила, однако имеет внутренний стержень. Так что залезть к ней на шею и свесить ножки не получится — Аня добра и отзывчива до поры до времени, а точнее пока ее добротой не станут злоупотреблять.

Имеет отличное чувство юмора, всегда готова посмеяться над собой, но в обиду себя не даст. С годами становится мудрее, обладает хорошей интуицией, поэтому с легкостью отличает хороших людей от плохих. Дружелюбна, однако не всегда легко знакомится и подпускает к себе людей. Рядом с ней только самые близкие, и лишь они знают ее настоящую.

Обладает привлекательной внешностью, поэтому возле нее всегда много поклонников. Но с выбором Аня не спешит — с кем-попало строить отношения она не будет, для начала проведет проверку на прочность. В отношениях обычно сдержанная, чуть строгая, и только самые любящие смогут разбудить в Анне безграничную нежность.

Бывает слишком упряма, однако когда это касается ее целей, это только на руку — она достигнет желаемого, чего бы ей это не стоило. Чересчур требовательна к себе и остальным. Иногда любит сплетничать и давать непрошеные советы.

Внутренне Анна бескомпромиссна и правдолюбива, а с внешней стороны – это настоящий сорванец. Во взгляде Анны читается страстность. С годами женщина становится мудра, словно обладает некими тайными знаниями.

Анна интроверт. Она редко поддается чужому влиянию. Памяти Анны может позавидовать каждый. По складу мышления девушка – аналитик. Она не пропускает даже незначительных событий, а благодаря привлекательности и обаянию легко склоняет людей на свою сторону.

Чаще всего Анна находит свое призвание в медицине. Может стать инженером или учительницей. Девушка отлично рассказывает и заставляет себя слушать. В работе она добросовестна и предана своему делу. Лучше всего ей удается работа с людьми. Свою энергию Анна чаще тратит на благополучие близких людей, забывая о себе.

Поздравления

В этот день счастливый,

Анечка, прими

Пожелания счастья,

Радости, любви.

Пусть тебе твой ангел

Помогает жить.

Не теряй надежду

И умей любить.

Пусть успех в работе

Будет у тебя,

Всё, что ты желала,

Сбудется сполна.

Мир пусть интересен

Будет для тебя,

Милая улыбка

Светится всегда!

Анна — значит "благодать".

Как приятно поздравлять

Ту, которая вам дать

Хочет больше, а не взять.

В день светлейших именин

Ане дать совет хотим:

Чаще думай о себе,

А не о чужой судьбе.

Всем помочь ты вряд ли сможешь,

А свою судьбу не сложишь.

Легче к жизни относись,

Свету Божьему дивись.

Будь счастливой и любимой,

Вечно Ангелом хранимой!

Поздравляю с Днем Анны! Пусть светлое имя матери Пресвятой Богородицы станет твоей защитой и жизненным оберегом. Пусть хранит тебя, дарует надежду, чистоту помыслов, силу искренней веры, мир и душевное спокойствие.

У Вас сегодня праздник – именины!

Поздравить с этим, Анна, Вас хочу!

С отвагой и с любовью Вы едины,

Для Вас у Бога счастья попрошу!

И никогда не трогает пусть вьюга,

Пусть будет в сердце теплоты лишь свет!

Вы верности надежная подруга,

Всегда дадите правильный совет!

Анна, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Поздравляю с Днем Анны. В этот чистый и светлый праздник, в день великого события и доброго начала хочу пожелать, чтобы жизнь шла в направлении счастья и блага, чтобы каждое деяние имело верный смысл и успешный венец, чтобы Господь в трудную минуту мог послать свою помощь, чтобы искренность и яркий свет души всегда помогали выбирать праведный путь.