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Понедельник, 15.04.2019
Второй тур выборов: украинцы еще могут сменить место голосования
Второй тур выборов: украинцы еще могут сменить место голосования
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Второй тур выборов: украинцы еще могут сменить место голосования

Второй тур выборов: украинцы еще могут сменить место голосования
09:08 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: До конца дня украинцы могут изменить место голосования во втором туре выборов 2019.

На выборах украинцы могут голосовать не по месту регистрации. Для этого необходимо обратиться с заявлением в органы Госреестра избирателей. В воскресенье, 21 апреля, в Украине состоится второй тур очередных выборов президента Украины.

За пять дней до выборов - до 15 апреля включительно - украинцы, которые хотят проголосовать не по месту регистрации, должны обратиться с соответствующим заявлением в органы Госреестра избирателей.

Переселенцы из Крыма и Донбасса, чтобы принять участие в голосовании до 15 апреля должны обратиться в отделение Государственного реестра избирателей с заявлением о необходимости изменить место голосования. При себе необходимо иметь паспорт. Украинцы, которые проживают не по месту регистрации или те, кто находится не по месту жительства на момент голосования также могут изменить место голосования.

Для этого им нужно обратиться в Госреестр избирателей. Но, кроме заявления, им необходимо предоставить документ, подтверждающий необходимость изменения места голосования: это может быть, например, справка с работы или учебы.

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Стоит отметить, что изменить место голосования необходимо по месту работы или жительства. Для того, чтобы ускорить процедуру подачи документов заявление можно заполнить заранее. Загрузить экземпляр заявления можно на сайте Госреестра избирателей. Отметим, в заявлении нужно указывать официальное место регистрации, номер выбранного избирательного участка.

Как известно, отделения Госреестра избирателей будут работать без выходных. Очередные выборы президента Украины в 2019 году проходят в два тура.

Первый тур состоялся 31 марта, участие в голосовании приняли свыше 18,8 млн граждан. По результатам голосования лидером стал Владимир Зеленский (30,24%), на втором месте - Петр Порошенко (15,95%). Третье место заняла Юлия Тимошенко (13,40%). Подсчет голосов занял у Центризбиркома неделю.

Для того, чтобы выборы прошли в один тур, один из кандидатов должен набрать более 50% голосов. Поскольку никто из кандидатов не набрал большинства голосов - ЦИК объявил о проведении повторного голосования 21 апреля. Отметим, что, по состоянию на 13 апреля, место голосования сменили уже более 200 тысяч граждан.

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Из АРК Крым на город Киев избирательный адрес изменили 1082 гражданина. На Киевскую область - 391 человек, на Херсонскую область - 275. В свою очередь, из Донецкой области на Киев изменили избирательный адрес - 8398 человек, в Харьковской области будут голосовать 3530 человек, а в Киевской области с Донецкой будут голосовать - 4149. Ранее Комитет избирателей Украины (КИУ) призвал избирателей не медлить со сменой места голосования перед вторым туром выборов, который должен состояться 21 апреля.

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ЦИК, КИУ, Второй тур выборов, Выборы 2019: Второй тур, Место голосования.
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