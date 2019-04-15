Украина обошла Пакистан и Филиппины по заболеваемостью корью

Новости Украины: Всемирная организация здравоохранения поставила Украину на первое место по количеству случаев вспышек кори.

В Украине было зарегистрировано наибольшее количество случаев заболеваемости корью за последние 12 месяцев, с более чем 72 тыс. случаев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обновленную в понедельник информацию Всемирной организации здравоохранения по вспышкам кори и краснухи.

По данным ВОЗ, в Украине за 12 месяцев было зарегистрировано 72 тыс. 408 случаев, за ней следуют Мадагаскар и Индия с 69 тыс. 720 случаями и 60 тыс. 641 случаями соответственно.

Далее следуют Пакистан (28164 случаев), Филиппины (19358), Йемен (10566), Бразилия (10318), Нигерия (7481), Таиланд (6213), ДР Конго (5864).

В ВОЗ уточнили, что речь идет о странах с наибольшим количеством случаев за период в 12 месяцев.

ВОЗ предупредила, что эти данные могут быть неполными.

Напомним, венгерский суд для более эффективной борьбы с корью разрешил временно забирать от родителей невакцинированных детей.