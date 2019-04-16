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Домашних тиранов будут брать на учет по утвержденной процедуре

Домашних тиранов будут брать на учет по утвержденной процедуре
17:10 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В МВД приняли окончательный алгоритм процедуры взятия на учет семейного обидчика, а также определили меры по предупреждению повторного нарушения закона.

В Министерстве внутренних дел приняли окончательную процедуру, в которой семейные тираны будут браться на профилактический учет и по возможности сниматься с него. К тому же в рамках работы по предотвращению повторных нарушений представители ведомства будут вести контроль, придерживается ли обидчик ограничений, наложенных на него в связи с совершением домашнего насилия.

Сегодня был обнародован приказ Министерства, согласно которому процедура взятия домашних насильников "на карандаш" будет происходить в определенном порядке. А именно, нарушителя берут на учет с момента обнаружения факта совершения насилия в установленные законодательством сроки. Далее с ним должны буду провести профилактические действия. Также уточняется, что лица, не достигшие совершеннолетия и совершившие преступление, берут на учет сотрудники подразделений ювенальной службы Национальной полиции Украины.

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Основанием для взятия на учет является составленный протокол об админнарушение, срочное запрещающее предписание относительно нарушителя, составленное уполномоченным подразделения полиции, информация о выдаче судом ограничительного предписания обидчику, решение суда о наложении взыскания с нарушителя за содеянное преступление. Также поводом для взятия на учет является открытие криминального дела относительно обидчика или сообщение об освобождении после отбывания наказания за совершение домашнего насилия.

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Сотрудник уполномоченного подразделения полиции обязан вносить все данные о домашнем насильнике, который попал на учет, в электронном либо в письменном виде. Информация о нарушителе вносится в информационно-телекоммуникационную систему на протяжении суток. Кроме того, в рамках профилактики совершения повторных нарушений представители Нацполиции обязаны следить за поведением подопечного по месту жительства и контролировать наличие фактов домашнего насилия, содеянных вновь.

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МВД, Закон, Насильник, Нарушение, Процедура, Право, Домашнее насилие, Учет, Министерство, Нарушитель, Приказ, Тиран, Нацполиция.
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