Домашних тиранов будут брать на учет по утвержденной процедуре

Новости Украины: В МВД приняли окончательный алгоритм процедуры взятия на учет семейного обидчика, а также определили меры по предупреждению повторного нарушения закона.

В Министерстве внутренних дел приняли окончательную процедуру, в которой семейные тираны будут браться на профилактический учет и по возможности сниматься с него. К тому же в рамках работы по предотвращению повторных нарушений представители ведомства будут вести контроль, придерживается ли обидчик ограничений, наложенных на него в связи с совершением домашнего насилия.

Сегодня был обнародован приказ Министерства, согласно которому процедура взятия домашних насильников "на карандаш" будет происходить в определенном порядке. А именно, нарушителя берут на учет с момента обнаружения факта совершения насилия в установленные законодательством сроки. Далее с ним должны буду провести профилактические действия. Также уточняется, что лица, не достигшие совершеннолетия и совершившие преступление, берут на учет сотрудники подразделений ювенальной службы Национальной полиции Украины.

Основанием для взятия на учет является составленный протокол об админнарушение, срочное запрещающее предписание относительно нарушителя, составленное уполномоченным подразделения полиции, информация о выдаче судом ограничительного предписания обидчику, решение суда о наложении взыскания с нарушителя за содеянное преступление. Также поводом для взятия на учет является открытие криминального дела относительно обидчика или сообщение об освобождении после отбывания наказания за совершение домашнего насилия.

Сотрудник уполномоченного подразделения полиции обязан вносить все данные о домашнем насильнике, который попал на учет, в электронном либо в письменном виде. Информация о нарушителе вносится в информационно-телекоммуникационную систему на протяжении суток. Кроме того, в рамках профилактики совершения повторных нарушений представители Нацполиции обязаны следить за поведением подопечного по месту жительства и контролировать наличие фактов домашнего насилия, содеянных вновь.