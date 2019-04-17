Именины (День Ангела) Адриана: значение имени и поздравления

Имя Адриан имеет несколько версий происхождения. По первой версии, имя Адриан – это латинское мужское имя, произошедшее от имени Hadrianus, образованное от римского когномена (личного или родового прозвища) Hadrianus, которое означает "адриатический", "тот, кто родом с берегов Адриатического моря".
По другой версии, имя Адриан считается одним из вариантов имени Андрей. В русском языке использовались народные формы этого имени – Адриян, Андриан, Андриян, Андреян, где добавился звук "н", поэтому имя в России порой считают тождественным имени Андрей. Хотя, на самом деле, это разные имена, так как в православных и католический святцах присутствуют оба имени – Адриан и Андрей. Но все же, как это часто бывает, с народными и уменьшительно-ласкательными, краткими формами имен в русском языке, эти имена используются как самостоятельно, так и взаимозаменяемо друг для друга.
От имени Адриан образовано женское имя Адриана (Андриана).
Среди православных особо почитаются святые мученики Адриан и Наталия Никомидийские, которые считаются покровителями счастливого брака. А у католиков Адриан Никомидийский покровительствует также торговцам оружием и тюремным надзирателям. Данное имя носили римские папы и священнослужители Православной церкви.
Православные именины Адриана – 16 февраля, 18 марта, 17 апреля, 30 апреля, 18 мая, 21 мая, 30 мая, 5 июня, 8 сентября, 14 ноября, 2 декабря. Остальные указанные даты – католические именины.
Адриан имеет высокую чувствительность, в сочетании с замечательной интуицией. Он живет идеями, сделать мир лучше, чем тот, что есть на самом деле. Все свои силы он направит на борьбу против несправедливости и помощь обездоленным. Не всегда это выражается в прямых действиях, иногда его борьба и помощь бывают информационного характера.
У Адриана высокие понятия красоты и совершенства, он везде ищет идеал. ему интересны социальные и гуманитарные направления деятельности людей, если не присматривать за ним, то он может даже стать фанатиком определенной идеи. Он готов взаимодействовать с другими людьми, с честностью и добросовестностью, которые характеризуют его. Эту убежденность и приверженность идеям Адриану стоит направить в работу.
Адриану больше всего подойдут профессии, связанные с психологией, работой с людьми (учитель, психолог, социолог, политик, астролог), или же творческие профессии (художник, музыкант). ему очень близки религиозные, философские, благотворительные или же гуманитарные направления, где он может с успехом себя проявить.
Поздравления
Адриан - ты парень чудный,
Откровенный, честный, мудрый,
Добрый и общительный,
Смелый и решительный.
Ты пойдешь в огонь, не глядя,
Справедливой цели ради.
Тебя сегодня поздравляем,
Успехов, счастья пожелаем
Здоровья, радости тебе!
Хороших перемен в судьбе!
Тебя Адриан поздравляю
И открытку я вручаю.
Ты живи всегда в достатке
И держи себя в порядке!
Будь задорным и веселым,
Дружным, заводным, здоровым
И веди успешно дело,
На работе будь умелым!
Пусть начальство замечает,
Постепенно продвигает.
Я любви тебе желаю
Крепкой и большой – без краю!
***
Я желаю бесконечно
Счастья, мира и любви.
Я всегда рад нашей встрече,
Потому что радость — ты!
Адриан, ты друг сердечный,
Вам написан вот стишок.
И пусть праздник длится вечно,
Без обид и без тревог!
Адриан, тебя поздравить рады,
Большого счастья пожелать,
И без усилий, все преграды,
Что в жизни будут – покорять.
Живи себе и нам на радость,
В здоровье крепком и любви,
Трудись семье своей во благо,
И смейся чаще – от души!
***
Адрия во всем твоя стихия,
Ты ее любимец, Адриан,
Потому набеги волн лихие
И любой житейский ураган
Суть твою не тронут, не сломают,
Не сумеют сердце охладить,
И тебе я всей душой желаю
И здоровым, и счастливым быть!