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Среда, 17.04.2019
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Именины (День Ангела) Адриана: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Адриана: значение имени и поздравления
08:11 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Обладатель имени Адриан – это сильная личность. В нем очень развит альтруизм и человеколюбие.

Имя Адриан имеет несколько версий происхождения. По первой версии, имя Адриан – это латинское мужское имя, произошедшее от имени Hadrianus, образованное от римского когномена (личного или родового прозвища) Hadrianus, которое означает "адриатический", "тот, кто родом с берегов Адриатического моря".

По другой версии, имя Адриан считается одним из вариантов имени Андрей. В русском языке использовались народные формы этого имени – Адриян, Андриан, Андриян, Андреян, где добавился звук "н", поэтому имя в России порой считают тождественным имени Андрей. Хотя, на самом деле, это разные имена, так как в православных и католический святцах присутствуют оба имени – Адриан и Андрей. Но все же, как это часто бывает, с народными и уменьшительно-ласкательными, краткими формами имен в русском языке, эти имена используются как самостоятельно, так и взаимозаменяемо друг для друга.

От имени Адриан образовано женское имя Адриана (Андриана).

Среди православных особо почитаются святые мученики Адриан и Наталия Никомидийские, которые считаются покровителями счастливого брака. А у католиков Адриан Никомидийский покровительствует также торговцам оружием и тюремным надзирателям. Данное имя носили римские папы и священнослужители Православной церкви.

Православные именины Адриана – 16 февраля, 18 марта, 17 апреля, 30 апреля, 18 мая, 21 мая, 30 мая, 5 июня, 8 сентября, 14 ноября, 2 декабря. Остальные указанные даты – католические именины.

Адриан имеет высокую чувствительность, в сочетании с замечательной интуицией. Он живет идеями, сделать мир лучше, чем тот, что есть на самом деле. Все свои силы он направит на борьбу против несправедливости и помощь обездоленным. Не всегда это выражается в прямых действиях, иногда его борьба и помощь бывают информационного характера.

У Адриана высокие понятия красоты и совершенства, он везде ищет идеал. ему интересны социальные и гуманитарные направления деятельности людей, если не присматривать за ним, то он может даже стать фанатиком определенной идеи. Он готов взаимодействовать с другими людьми, с честностью и добросовестностью, которые характеризуют его. Эту убежденность и приверженность идеям Адриану стоит направить в работу.

Адриану больше всего подойдут профессии, связанные с психологией, работой с людьми (учитель, психолог, социолог, политик, астролог), или же творческие профессии (художник, музыкант). ему очень близки религиозные, философские, благотворительные или же гуманитарные направления, где он может с успехом себя проявить.

Поздравления

Адриан - ты парень чудный,

Откровенный, честный, мудрый,

Добрый и общительный,

Смелый и решительный.

Ты пойдешь в огонь, не глядя,

Справедливой цели ради.

Тебя сегодня поздравляем,

Успехов, счастья пожелаем

Здоровья, радости тебе!

Хороших перемен в судьбе!

День ангела Захара: значение имени и поздравления

Тебя Адриан поздравляю

И открытку я вручаю.

Ты живи всегда в достатке

И держи себя в порядке!

Будь задорным и веселым,

Дружным, заводным, здоровым

И веди успешно дело,

На работе будь умелым!

Пусть начальство замечает,

Постепенно продвигает.

Я любви тебе желаю

Крепкой и большой – без краю!

***

Я желаю бесконечно

Счастья, мира и любви.

Я всегда рад нашей встрече,

Потому что радость — ты!

Адриан, ты друг сердечный,

Вам написан вот стишок.

И пусть праздник длится вечно,

Без обид и без тревог!

Именины (День Ангела) Никиты: значение имени и поздравления

Адриан, тебя поздравить рады,

Большого счастья пожелать,

И без усилий, все преграды,

Что в жизни будут – покорять.

Живи себе и нам на радость,

В здоровье крепком и любви,

Трудись семье своей во благо,

И смейся чаще – от души!

***

Адрия во всем твоя стихия,

Ты ее любимец, Адриан,

Потому набеги волн лихие

И любой житейский ураган

Суть твою не тронут, не сломают,

Не сумеют сердце охладить,

И тебе я всей душой желаю

И здоровым, и счастливым быть!

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